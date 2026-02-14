GTA 6 llega a la era del podcasting, y apuesto a que parodiará sin duda alguna a los "wellness bros", los crímenes reales y las confesiones sentimentales de Reddit

Grand Theft Auto 6 llegará (con suerte) a finales de este año, poco más de 13 años después de la última entrega de la serie, por lo que es justo decir que el mundo ha cambiado bastante desde entonces. Y, por supuesto, Grand Theft Auto se ha convertido en una franquicia conocida por criticar y parodiar el mundo moderno, reflejando lo mejor y lo peor del espíritu cultural actual.

Desafortunadamente, esto significa que es probable que los podcasts estén en el punto de mira esta vez, dada la explosión absoluta de la popularidad de los podcasts y las figuras a menudo controvertidas que los presentan en los últimos años.

GTA 5 se centró principalmente en los programas de entrevistas y la radio, pero en los años transcurridos desde entonces, está claro que los podcasts y el streaming han dado el golpe de gracia a esos formatos ahora anticuados.

Entonces, ¿cómo tratará GTA 6 la radio y los podcasts? ¿Contará con una emisora dedicada o una aplicación dentro del juego que permita acceder a una gran cantidad de programas de podcasts? Yo apostaría por ello. Por lo tanto, aquí hay cinco estilos de podcasts que creo que serán parodiados, destrozados y a los que se les dará ese toque distintivo de Grand Theft Auto en GTA 6.

Pseudo gurús de la salud

El auge de los podcasters sobre salud ha sido difícil de presenciar en los últimos años. Por un lado, recibir consejos de expertos realmente cualificados directamente en tu teléfono es una propuesta comprensiblemente atractiva. Por otro lado, muchos de los podcasts más populares del género de la salud también cuentan con personas que tienen algo que ganar, un producto o tratamiento que vender, y esto puede tener consecuencias muy peligrosas.

Ahora bien, creo que Rockstar optará por la parodia en este caso, y apuesto a que veremos personajes más exagerados y sórdidos que los profesionales sanitarios bienintencionados. Por ejemplo, podría haber un podcast que promocione suplementos no regulados, regímenes que te animen a dormir menos y a sumergirte más en cubas gigantes de hielo. Si se combina con un personaje del juego, tal vez uno con el que puedas encontrarte y completar misiones en el mundo, esto podría ser un espacio muy fértil para el caos, la hilaridad y muchos guiños y codazos a la cámara.

Historias de crimen que no son lo que parecen

La serie Grand Theft Auto, plagada de crímenes, está preparada para un podcast dedicado a los crímenes reales de Vice City. Mejor aún, es probable que tú mismo te veas involucrado en algunos de los delitos que se cometen en toda la ciudad, y sería muy interesante escuchar los casos en curso que involucran a personajes que conoces e incluso con los que trabajas a lo largo de la historia de GTA 6.

Espero que una versión decididamente más escandalosa de los populares podcasts sobre crímenes reales sea justo lo que se necesita, presentada por podcasters que, a pesar de hacer todo lo posible por parecer imparciales y sensibles ante los abominables crímenes que se cometen en Vice City, no obstante se alegran de sacar un morboso provecho de todo ello.

Los podcasts sobre crímenes reales tienden a caminar por una línea muy fina entre la excitación y el debate informativo, y la versión de GTA 6 haría bien en abandonar esa línea por completo. Por los tráilers publicados hasta ahora, está claro que hay algunos personajes muy excéntricos y francamente despreciables en juego, y me encantaría ver a uno de ellos convertirse en el tema de una serie de podcasts que siga los asesinatos que cometen en el juego.

CEOs de Vice City

(Image credit: Rockstar Games)

Ah, CEOs, nos encanta odiarlos.

Por desgracia, también nos encanta escucharlos, y hay sectores enteros que siguen prosperando gracias a los podcasts protagonizados por directores generales. Obviamente, habrá una gran megacorporación en GTA 6, y quienes la dirigen son el blanco perfecto para las series de podcasts del juego. En un mundo en el que los multimillonarios intentan hacerse inmortales, mientras que otros hacen todo lo posible por parecer simpáticos, un videojuego que parodia a las ridículas figuras que tanto admiramos no parece nada absurdo.

Lo que me gustaría ver aquí es una visión un poco más sutil del director ejecutivo multimillonario. Está muy bien tener analogías directas con Musk, Zuckerberg y similares, pero creo que hablo en nombre de todos cuando digo que ya he tenido suficiente de esos tipos para toda una vida. Lo más obvio sería una parodia de The Joe Rogan Experience, pero prefiero que Rockstar vaya en otra dirección. The Diary of a CEO podría ser la solución, ya que permitiría a Rockstar parodiar los debates aparentemente sinceros de los podcasts centrados en personas que intentan vender de forma tan transparente una agenda o un producto. Me encantaría ver a los personajes del juego aparecer en este programa y hacer comentarios sobre los disturbios que tú y tu pandilla sin duda vais a causar en Vice City.

¿Soy el malo?

(Image credit: Rockstar)

Los podcasts sobre consejos sentimentales son muy populares hoy en día, y muchos de ellos se inspiran en los hilos de Reddit titulados «AITA» (Am I the A**hole, «¿Soy yo el idiota?»).

Estos hilos suelen ser publicados por personas que se preguntan si sus acciones están justificadas en determinadas situaciones y, a lo largo de los años, se han convertido en una visión sombría, pero sin duda adictiva, de la psique humana. Hay muchos podcasts que hacen un gran trabajo al explorar este tema para el debate, entre los que destaca Two Hot Takes, y un análogo de Vice City podría ayudar mucho a dar cuerpo al tono del mundo de GTA 6.

Por supuesto, los dos protagonistas de GTA 6 también tienen una relación, y sería muy divertido escuchar una serie de publicaciones leídas en un podcast sobre relaciones que estuvieran claramente escritas por uno de los miembros de la pareja. Las pequeñas discusiones sobre cómo conviven los dos podrían desarrollarse en tiempo real e incluso reflejarse en las viviendas de los protagonistas. Incluso sin involucrar a ningún personaje importante, un podcast que leyera publicaciones anónimas relacionadas con personas que realmente has conocido en el juego sería genial.

Carrera de aceleración

(Image credit: Rockstar Games)

Se espera que Vice City tenga una vida nocturna realmente animada en GTA 6. Esperemos que el juego haga justicia a los espacios queer y a la vibrante diversidad de la Miami actual, que cuenta con una de las comunidades LGBTQ más grandes y destacadas de Estados Unidos.

Una excelente manera de reforzar esta representación sería incluir una escena drag en Vice City, con celebridades locales y drag queens veneradas. Esto reflejaría el auge de la cultura drag en los últimos diez años, especialmente en la cultura dominante, con programas como RuPaul's Drag Race que han tenido un impacto enorme en la representación queer.

Aunque es divertido imaginar todas las formas en que los podcasts podrían parodiarse en GTA 6 de forma negativa, sería estupendo contar con algo de positividad genuina ofreciendo un podcast presentado por dos drag queens prominentes. Esto se inspiraría en gran medida en The Bald and the Beautiful, de Trixie Mattel y Katya Zamo, y podría ayudar realmente a desarrollar un área del mundo de GTA 6 que debería ocupar un lugar destacado en el diseño del mundo. La historia principal del juego probablemente te sumergirá en discotecas, bares queer y la bulliciosa contracultura, por lo que contar con personajes drag queens bien desarrollados sería una forma estupenda de unir todas las piezas. Haz que presenten un podcast sobre sus vidas, mencionen lugares populares de Vice City, y creo que podría ser un auténtico éxito.

Aún está por ver si GTA 6 incluirá podcasts dentro del juego. Sin duda, creo que sí, sobre todo teniendo en cuenta el cuidado que Rockstar ha puesto en el pasado en desarrollar emisoras de radio y programas de entrevistas.

