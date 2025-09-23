Gran Turismo World Series 2025: la pasión de los eSports y el automovilismo se vive en Berlín con la ronda 2

La Gran Turismo World Series 2025 completó su ronda 2 en un espectáculo lleno de emociones con los mejores pilotos del mundo llevando al límite su talento, precisión y espíritu competitivo.

Berlín se convirtió en la capital mundial del automovilismo virtual, vibrando con adelantamientos milimétricos, estrategias audaces y finales de infarto.

La Gran Turismo World Series: donde la pasión se convierte en leyenda

La Gran Turismo World Series 2025 es más que un torneo: es la máxima expresión de lo que significa competir en el universo Gran Turismo. Los mejores jugadores del planeta se enfrentan cara a cara en un formato híbrido que combina la espectacularidad de los eSports con la esencia del automovilismo profesional.

Dos campeonatos, dos formas de sentir la velocidad:

Nations Cup: Una batalla épica donde cada piloto defiende los colores de su país. Aquí no sólo se busca la gloria personal, sino el orgullo nacional en cada vuelta.

Manufacturers Cup: las marcas más icónicas del mundo automotor, Subaru, BMW, Nissan, Toyota y más, se disputan el dominio de la pista. Cada victoria refuerza la herencia, el prestigio y la pasión de su escudería.

Cada ronda es un capítulo en esta historia de velocidad: clasificatorias intensas, carreras sprint cargadas de adrenalina y finales que definen quién se convierte en leyenda.

Resultados de la Ronda 2 — Berlín

La competencia en Berlín dejó momentos memorables y consolidó a nuevos protagonistas dentro del campeonato:

Nations Cup

El español Jose Serrano se impuso con un ritmo implacable y una estrategia perfecta, cruzando la meta con un tiempo de 37’18.097. Lo acompañaron en el podio el italiano Valerio Gallo y el neerlandés Kaj de Bruin (R8G_Kajracer), quienes ofrecieron un duelo lleno de tensión hasta la última vuelta.

Manufacturers Cup

La escudería Subaru volvió a demostrar que la pasión y la potencia son parte de su ADN, con Kylian Drumont llevándose la victoria tras una carrera electrizante. El BMW de Thomas Labouteley y el Nissan de Mikołaj Sedziak completaron un podio que dejó a los fanáticos sin aliento.

Top 3 — Manufacturers Cup

Subaru — Kylian Drumont — 49’49.246 BMW — Thomas Labouteley — 49’50.069 Nissan — Mikołaj Sedziak — 49’54.145

Clasificación y puntos en juego

La World Series se decide punto a punto, curva a curva. Con los resultados de Berlín, los líderes consolidan posiciones en la tabla, pero nada está escrito: la presión aumenta de cara a las próximas rondas y cada adelantamiento puede cambiar la historia del campeonato.

Más allá del asfalto

Este torneo no es sólo para los pilotos: también es un espectáculo para la comunidad.

Las campañas “Adivina el ganador” y “Regalo para los espectadores” ofrecen recompensas exclusivas, desde créditos dentro del juego hasta vales de coche de carreras, haciendo que cada fan sienta la emoción de estar en la pista.

Todos los detalles de la Ronda 2, incluyendo repeticiones y entrevistas, están disponibles en Gran Turismo LIVE y en la página oficial del campeonato.

Una experiencia PlayStation: donde los sueños aceleran

Gran Turismo, creado por Polyphony Digital y exclusivo de PlayStation, no es solo un simulador de carreras: es una experiencia inmersiva que combina fidelidad técnica, diseño visual y emoción competitiva. La World Series 2025 es el escenario que transforma a jugadores en pilotos, llevando la pasión por la velocidad al siguiente nivel.