Gran Turismo World Series 2025: la pasión de los eSports y el automovilismo se vive en Berlín con la ronda 2
PlayStation acelera emociones con la Ronda 2 de la GTWS en Berlín
La Gran Turismo World Series 2025 completó su ronda 2 en un espectáculo lleno de emociones con los mejores pilotos del mundo llevando al límite su talento, precisión y espíritu competitivo.
Berlín se convirtió en la capital mundial del automovilismo virtual, vibrando con adelantamientos milimétricos, estrategias audaces y finales de infarto.
La Gran Turismo World Series: donde la pasión se convierte en leyenda
La Gran Turismo World Series 2025 es más que un torneo: es la máxima expresión de lo que significa competir en el universo Gran Turismo. Los mejores jugadores del planeta se enfrentan cara a cara en un formato híbrido que combina la espectacularidad de los eSports con la esencia del automovilismo profesional.
Dos campeonatos, dos formas de sentir la velocidad:
- Nations Cup: Una batalla épica donde cada piloto defiende los colores de su país. Aquí no sólo se busca la gloria personal, sino el orgullo nacional en cada vuelta.
- Manufacturers Cup: las marcas más icónicas del mundo automotor, Subaru, BMW, Nissan, Toyota y más, se disputan el dominio de la pista. Cada victoria refuerza la herencia, el prestigio y la pasión de su escudería.
Cada ronda es un capítulo en esta historia de velocidad: clasificatorias intensas, carreras sprint cargadas de adrenalina y finales que definen quién se convierte en leyenda.
Resultados de la Ronda 2 — Berlín
La competencia en Berlín dejó momentos memorables y consolidó a nuevos protagonistas dentro del campeonato:
Nations Cup
El español Jose Serrano se impuso con un ritmo implacable y una estrategia perfecta, cruzando la meta con un tiempo de 37’18.097. Lo acompañaron en el podio el italiano Valerio Gallo y el neerlandés Kaj de Bruin (R8G_Kajracer), quienes ofrecieron un duelo lleno de tensión hasta la última vuelta.
Manufacturers Cup
La escudería Subaru volvió a demostrar que la pasión y la potencia son parte de su ADN, con Kylian Drumont llevándose la victoria tras una carrera electrizante. El BMW de Thomas Labouteley y el Nissan de Mikołaj Sedziak completaron un podio que dejó a los fanáticos sin aliento.
Top 3 — Manufacturers Cup
- Subaru — Kylian Drumont — 49’49.246
- BMW — Thomas Labouteley — 49’50.069
- Nissan — Mikołaj Sedziak — 49’54.145
Clasificación y puntos en juego
La World Series se decide punto a punto, curva a curva. Con los resultados de Berlín, los líderes consolidan posiciones en la tabla, pero nada está escrito: la presión aumenta de cara a las próximas rondas y cada adelantamiento puede cambiar la historia del campeonato.
Más allá del asfalto
Este torneo no es sólo para los pilotos: también es un espectáculo para la comunidad.
- Las campañas “Adivina el ganador” y “Regalo para los espectadores” ofrecen recompensas exclusivas, desde créditos dentro del juego hasta vales de coche de carreras, haciendo que cada fan sienta la emoción de estar en la pista.
- Todos los detalles de la Ronda 2, incluyendo repeticiones y entrevistas, están disponibles en Gran Turismo LIVE y en la página oficial del campeonato.
Una experiencia PlayStation: donde los sueños aceleran
Gran Turismo, creado por Polyphony Digital y exclusivo de PlayStation, no es solo un simulador de carreras: es una experiencia inmersiva que combina fidelidad técnica, diseño visual y emoción competitiva. La World Series 2025 es el escenario que transforma a jugadores en pilotos, llevando la pasión por la velocidad al siguiente nivel.