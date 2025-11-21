Ghost of Yotei recibirá New Game Plus en una actualización gratuita la próxima semana, junto con 30 nuevos cosméticos, funciones adicionales para el modo foto y mucho más
También se añadirán opciones de dificultad más elevada y contenido rejugable
- El 24 de noviembre se lanzará un nuevo parche para Ghost of Yotei.
- La actualización añadirá New Game Plus, dificultades más altas y la posibilidad de volver a jugar el contenido.
- También se añadirán nuevos equipos de forma gratuita.
¿Te lo perdiste? La próxima semana llegará un parche gratuito para Ghost of Yotei con nuevas características. ¿Quieres conocer todos los detalles? Estás en el lugar indicado.
Si todavía te sientes perdido en el mundo abierto de Ezo, tenemos buenas noticias, porque el 24 de noviembre se lanzará un parche gratuito para todos los jugadores que introducirá New Game Plus, que te permitirá volver a jugar la historia de Atsu desde el principio, conservando todo el equipo y las habilidades que tanto te ha costado conseguir.
New Game Plus, que se desbloquea tras completar la historia principal una vez, también añadirá nuevas «opciones de dificultad más alta» y dos nuevos trofeos de PlayStation, así como una nueva moneda llamada Ghost Flowers.
Las Ghost Flowers se pueden intercambiar con un nuevo vendedor, que ofrecerá más de 30 nuevos cosméticos para coleccionar, incluyendo nuevos conjuntos de armaduras y tintes para armas, y 10 amuletos.
También estará disponible un nivel adicional de mejoras para los conjuntos de armaduras y armas existentes.
Junto con New Game Plus, se añadirá la posibilidad de «volver a jugar el contenido del post-juego después de completar la historia principal, incluyendo una nueva pantalla de estadísticas», lo que sugiere que los jugadores podrán volver a jugar ciertas misiones o, potencialmente, rehacer los encuentros con los jefes.
También se están preparando más opciones de accesibilidad, como la reasignación de los botones direccionales y nuevas funciones del modo foto que introducirán la velocidad de obturación, una cuadrícula de composición y nuevos filtros con los que jugar. Lee aquí las notas completas del parche.
Ghost of Yotei ya está disponible para PS5 y PS5 Pro. Los jugadores también podrán disfrutar del modo multijugador gratuito Legends en 2026, que se añadió por primera vez al juego anterior Ghost of Tsushima.
