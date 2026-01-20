GeForce NOW arranca 2026 con fuerza: Linux, Fire TV y más juegos AAA

Como les compartimos hace algunos días, NVIDIA se hizo presente en CES 2026 con grandes sorpresas sobre GeForce NOW para Linux y Amazon Fire TV Stick. Pero eso no es todo,

También se anunció el soporte para controles de vuelo solicitado por la comunidad y un potente catálogo AAA que llegará a lo largo del año.

Cabe destacar que todas las novedades de GeForce NOW anunciadas durante el CES para Estados Unidos estarán disponibles simultáneamente para el mercado mexicano.

GeForce NOW tuvo importantes actualizaciones anunciadas durante el CES 2026:

Nueva app nativa de GeForce NOW para PCs con Linux

GeForce NOW abre todavía más posibilidades para el gaming con GeForce RTX, empezando por la nueva app nativa de GeForce NOW para PCs con Linux, que llegará muy pronto. Los usuarios de Linux podrán convertir sus sistemas compatibles en verdaderas máquinas gamer con RTX, streameando juegos de PC desde la nube a hasta 5K y 120 fps o 1080p a 360 fps. La app nativa para Linux se lanzará a inicios de este año, así que mantente atento porque pronto habrá más noticias. Para más información, da clic aquí.

App nativa para Fire TV Stick

Jugar en pantalla grande acaba de subir de nivel. Con la nueva app nativa de GeForce NOW para Amazon Fire TV Stick, los miembros podrán streamear directamente en pantallas Fire TV, transformando un pequeño stick en un rig gamer en la nube con poder RTX.

Ojo al dato: la app llegará más adelante este año. Para más información, da clic aquí.

Soporte para HOTAS en simuladores de vuelo

Con el nuevo soporte para HOTAS, GeForce NOW ahora es compatible con joysticks y aceleradores de vuelo en simuladores seleccionados, ofreciendo una experiencia de vuelo mucho más inmersiva.

Arma tu setup de simulación en casa y deja que la nube se encargue del trabajo pesado. Disponible a inicios de este año. Para más información, da clic aquí.

Y si lo tuyo son los simuladores de vuelo, prepárate para despegar aún más alto: Thrustmaster lanza un sorteo con el T.Flight Hotas One MSFS Edition y un mes gratis de GeForce NOW Ultimate. Solo tienes que seguir a Thrustmaster y GeForce NOW y repostear la publicación del sorteo para participar. Tienes hasta el 24 de enero para intentarlo.

Un solo login, más tiempo jugando

Más juegos, menos inicios de sesión. GeForce NOW te mete a jugar más rápido gracias al nuevo inicio de sesión único (SSO) con Battle.net, con Gaijin llegando próximamente. Para más información, da clic aquí.

Un catálogo de AAA en expansión

Nuevos títulos AAA como 007 First Light de IO Interactive, Resident Evil Requiem de Capcom y Crimson Desert de Pearly Abyss llegarán a GeForce NOW desde su lanzamiento en PC, haciendo crecer aún más el catálogo. Además, en enero llegan más juegos nuevos, incluyendo StarRupture, Pathologic 3, Quarantine Zone: The Last Check y MIO: Memories of Orbit. Para más información, da clic aquí.

Échale un vistazo a lo que comentaron los canales de YouTube Cloud Gaming Battle y Anytime Anywhere Gaming en los videos donde probaron GeForce NOW durante el CES. Además, descubre lo que opinó la comunidad sobre la futura app nativa de GeForce NOW para Linux.

Lanzamiento destacado de la semana: Quarantine Zone: The Last Check

Quarantine Zone: The Last Check llega esta semana a la nube, llevando el aislamiento inquietante y las decisiones brutales de su estreno en Steam a cualquier dispositivo con GeForce NOW.

Armado con herramientas avanzadas de inspección y tu propio instinto, te toca estar al mando de un checkpoint clave durante un brote zombie, donde una sola mala decisión puede dejar pasar la infección. Revisa sobrevivientes, administra recursos súper limitados y mantén a raya a los no-muertos. Pero aguantar la línea es solo el comienzo: refuerza defensas y mantén el campamento con vida mientras el caos escala día tras día.

Quarantine Zone: The Last Check se streamea con todo el poder de una GeForce RTX 5080 para los miembros de GeForce NOW Ultimate, ofreciendo gráficos ultra nítidos y un rendimiento suavísimo en cada cruce fronterizo lleno de tensión. Cada revisión de documentos, cada decisión difícil y cada turno nocturno en la caseta de control se siente más intensa con los ajustes al máximo y frames bien mantequilla, sin instalaciones eternas ni preocupaciones por el hardware que rompan la paranoia.

El esperado título de Devolver Digital llega a GeForce NOW este jueves, ofreciendo una experiencia intensa de supervivencia en plena crisis zombie. Los miembros Ultimate podrán disfrutarlo con el poder de una GeForce RTX 5080, garantizando gráficos ultra nítidos y rendimiento superior.

Y ningún viaje por el catálogo de Devolver Digital estaría completo sin volver a sus hits más locos y caóticos, que ya están disponibles en GeForce NOW. Échale un ojo a Cult of the Lamb, Ball x Pit, Hotline Miami, Hotline Miami 2: Wrong Number, Inscryption y Enter the Gungeon, donde cada esquive cuenta y cada cofre puede desatar el caos.

Cada uno de estos juegos demuestra el talento de Devolver para crear diseños atrevidos y mundos inolvidables disponibles en un solo clic a través de GeForce NOW.

Hora de Jugar

Styx: Shards of Darkness regresa sigilosamente con su clásica sonrisa de goblin y una daga siempre lista para meterse en problemas. Publicado por Focus Home Interactive, este juego de sigilo apuesta fuerte por niveles verticales, sombras bien cerradas y los comentarios sarcásticos del asesino pequeño más querido del gaming. Prepárate para mapas grandes y abiertos que puedes desarmar a tu manera, un arsenal lleno de trucos de invisibilidad, trampas y clones, y un montón de oportunidades para que una infiltración perfecta se convierta en caos total cuando el plan se va al demonio.

Además, los miembros encontrarán estos títulos: