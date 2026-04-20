Ya están aquí las ofertas del Festival de Apreciación de la Tierra de Steam: ahorra en más de 170 juegos centrados en la naturaleza

Terra Nil es uno de los juegos que están en oferta.

Ya está disponible una nueva oferta del Festival de Apreciación de la Tierra en la plataforma de juegos para PC Steam

Ofrece descuentos en más de 170 juegos centrados en la naturaleza

Entre los títulos con descuento se encuentran Frostpunk 2 y Coral Island

Sustainability Week 2026 (Semana de la Sostenibilidad 2026) Este artículo forma parte de una serie de artículos sobre sostenibilidad que estamos publicando con motivo del Día de la Tierra 2026 y para promover prácticas más sostenibles. Echa un vistazo a todo nuestro contenido de la Semana de la Sostenibilidad 2026.

La oferta del Festival de Apreciación de la Tierra ya está disponible en Steam, con más de 170 juegos que muestran el mundo natural o abordan temas como el cambio climático y la contaminación.

Organizada por los desarrolladores Slug Disco, Stray Fawn y Mechanistry, esta es la quinta edición de la venta y ha sido programada perfectamente para coincidir con el Día de la Tierra 2026 esta semana. Se presenta con Cool Earth como socio benéfico oficial, con actividades de los desarrolladores y transmisiones de creadores de contenido para recaudar fondos.

La venta se divide en dos categorías diferentes. En primer lugar, hay juegos relajantes sobre la naturaleza, como el adorable sandbox isleño Coral Island, el juego de rompecabezas y construcción de ciudades Terra Nil, el simpático juego de colección de ranas Kamaeru: A Frog Refuge y Ant Keeping Simulator (no hay que ser adivino para saber de qué trata este último).

El artículo continúa a continuación.

Contrastan con una selección de juegos ecodistópicos más crudos, entre los que se incluyen los brillantes títulos de estrategia Frostpunk 2 y Endless Legend 2.

Los productos en acceso anticipado y los próximos lanzamientos también se exhiben en el Earth Appreciation Festival Showcase, que se puede ver en una pestaña separada en la página de la oferta. Hay una buena variedad de juegos aquí, y ya he agregado tanto el RPG de comedia cyberpunk Neo Junk City como el roguelike de construcción de mazos Into the Grid a mi lista de deseos personal, solo por sus geniales estilos artísticos.

Si prefieres no gastar nada de dinero, siempre puedes echar un vistazo a la lista de juegos con demos gratuitas disponibles. Sé que mi colega Rob Dwiar es un gran fan del juego de rompecabezas botánico Botany Manor, así que hoy mismo probaré su demo.

La oferta termina el 24 de abril de 2026, así que, si te interesa, asegúrate de echarle un vistazo antes de que termine esta semana.

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