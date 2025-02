Warner Bros. Games cancela el juego de "Wonder Woman"

“Hemos tenido que tomar algunas decisiones muy difíciles para estructurar nuestros estudios de desarrollo e inversiones en torno a la construcción de los mejores juegos posibles con nuestras franquicias clave: Harry Potter, Mortal Kombat , DC y Game of Thrones”, afirmó. “Después de una cuidadosa consideración, vamos a cerrar tres de nuestros estudios de desarrollo: Monolith Productions, Player First Games y Warner Bros. Games San Diego. Se trata de un cambio de dirección estratégico y no un reflejo de estos equipos ni del talento que los compone. “El desarrollo del videojuego Wonder Woman de Monolith no seguirá adelante. Nuestra esperanza era brindarles a los jugadores y fanáticos la experiencia de mayor calidad posible para el icónico personaje, y desafortunadamente esto ya no es posible dentro de nuestras prioridades estratégicas. Esta es otra decisión difícil, ya que reconocemos la trayectoria histórica de Monolith de brindar experiencias épicas a los fanáticos a través de juegos increíbles. “Admiramos profundamente la pasión de los tres equipos y agradecemos a cada empleado por sus contribuciones. Por difícil que sea el día de hoy, seguimos enfocados y entusiasmados por volver a producir juegos de alta calidad para nuestros apasionados fanáticos y desarrollados por nuestros estudios de clase mundial, y lograr que nuestro negocio de juegos vuelva a ser rentable y crezca en 2025 y más allá”.