Un nuevo informe afirma que la campaña "This Is an Xbox" de Microsoft fue odiada por los empleados

Según se informa, la campaña "This Is an Xbox" de Microsoft no gustó al personal.

The Verge informa de que "ofendió a muchos empleados de Xbox a nivel interno".

La iniciativa estaba vinculada a la estrategia más amplia "Xbox everywhere" que, al parecer, impulsaba en ese momento la ex presidenta de Xbox, Sarah Bond.

Según se informa, la campaña "This Is an Xbox" de Microsoft no gustó a muchos empleados a nivel interno.

Así lo afirma The Verge, que informa de que la campaña publicitaria de 2024 no solo dividió a los consumidores en ese momento, sino que también «ofendió a muchos empleados de Xbox a nivel interno».

Aunque se divulgaron los detalles, se dice que la iniciativa estaba vinculada a la estrategia más amplia «Xbox everywhere» (Xbox en todas partes) que impulsaba en ese momento la ex presidenta de Xbox, Sarah Bond, quien renunció a su cargo la semana pasada tras la jubilación del director ejecutivo de juegos de Microsoft, Phil Spencer.

La campaña «This Is an Xbox» se centraba no solo en la consola, sino también en otros dispositivos. Afirmaba que las tabletas, los teléfonos, el Samsung Smart TV, el Amazon Fire TV Stick y otros dispositivos también se consideraban «una Xbox». Básicamente, promovía la idea de que los jugadores no necesitarían comprar una Xbox Series X, Xbox Series S o Xbox One para jugar a sus juegos favoritos.

Aunque esto es cierto en algunos casos, se sugiere que Microsoft estaba infravalorando su hardware principal, especialmente en un momento en el que la empresa estaba promoviendo la idea de lanzar juegos de Xbox en otras plataformas.

The Verge informa de que la vinculación de Bond con las iniciativas de marketing del año pasado sugiere que el expresidente estaba interesado en ampliar la marca Xbox para que dejara de ser conocida únicamente como una consola.

También se señala que Bond anunció personalmente la tienda de juegos móviles Xbox en julio de 2024, como una forma de impulsar aún más la estrategia multidispositivo de Xbox, y que los empleados de Xbox, tanto antiguos como actuales, describen de manera negativa la relación de Bond con el resto del personal.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Tras el anuncio oficial de la jubilación de Spencer y la dimisión de Bond la semana pasada, se confirmó que Asha Sharma, ejecutiva de la división CoreAI de Microsoft, asumiría el cargo de directora ejecutiva de Xbox Gaming.

En un mensaje compartido en ese momento, Sharma prometió «el regreso de Xbox» y la creación de juegos «diseñados por humanos».

Sin embargo, a pesar de los comentarios de la directora ejecutiva, el cofundador original de Xbox y diseñador de consolas, Seamus Blackley, cree que Microsoft acabará abandonando su negocio de videojuegos a medida que la empresa cambie su enfoque hacia la inteligencia artificial.

Sigue a TechRadar en Google News y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡Asegúrate de hacer clic en el botón "Seguir"!

Y, por supuesto, también puedes seguir a TechRadar en TikTok para recibir noticias, reseñas y unboxings en formato de vídeo, así como actualizaciones periódicas a través de WhatsApp.