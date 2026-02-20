Ubisoft ha despedido a más desarrolladores como parte de su plan de reducción de costos, esta vez en su estudio de remake de Splinter Cell, pero afirma que el juego sigue en desarrollo

Ubisoft ha despedido a 40 empleados de Ubisoft Toronto.

Los recortes forman parte del plan de reducción de gastos que está llevando a cabo la empresa.

La empresa ha confirmado que el remake de Splinter Cell del estudio sigue en desarrollo.

Ubisoft ha despedido a más personal como parte de su plan de reducción de costos, esta vez en su estudio de remake de Splinter Cell en Toronto.

Ubisoft Toronto es responsable de juegos como Watch Dogs, Far Cry 6 y Splinter Cell Blacklist, y se ha confirmado que 40 puestos de trabajo se verán afectados por los recortes, según el medio canadiense MobileSyrup.

Los despidos forman parte del proceso de reestructuración organizativa de la empresa, que comenzó el año pasado, y del lanzamiento de Vantage Studios, una nueva filial financiada por Tencent que liderará el desarrollo de las franquicias más importantes de la empresa: Assassin's Creed, Far Cry y Rainbow Six.

A raíz de esto, se produjeron recortes adicionales en el estudio The Division, Massive Entertainment y Ubisoft Stockholm, así como la cancelación del remake de Prince of Persia: Las arenas del tiempo y otros cinco juegos desconocidos, además del retraso de otros siete.

"Tras el reciente anuncio de la fase final del plan global de ahorro de costes de Ubisoft y la interrupción de proyectos, Ubisoft Toronto reducirá su plantilla en 40 puestos. Esta decisión no se ha tomado a la ligera y no refleja en modo alguno el talento, la dedicación o las contribuciones de las personas afectadas. Nuestra prioridad ahora es apoyarles en esta transición con indemnizaciones por despido completas y una sólida asistencia para la búsqueda de empleo", declaró Ubisoft en un comunicado a Kotaku.

El estudio de Toronto también estaba trabajando en el remake de Splinter Cell, pero Ubisoft ha confirmado que el juego sigue en fase de desarrollo activo. También seguirá colaborando en el desarrollo de otros títulos, como Rainbow Six Siege, junto con Ubisoft Montreal.

MobileSyrup también informó sobre un correo electrónico interno enviado a los empleados, en el que Ubisoft señala que el estudio de Toronto seguirá siendo "un colaborador clave en varios proyectos de desarrollo y equipos de servicio".

