Ubisoft continúa su colaboración con la organización benéfica dedicada a la salud mental Safe In Our World con nuevos manuales Good Game Playbooks para promover el juego online positivo y proteger contra comportamientos disruptivos

Ubisoft ha anunciado nuevas ediciones de sus Good Game Playbooks (Guías para jugar bien) con el fin de promover el juego positivo entre los jóvenes jugadores, como parte de su colaboración continua con la organización benéfica dedicada a la salud mental en los videojuegos Safe In Our World.

Tras el lanzamiento de la primera Good Game Playbook en 2023, Ubisoft ha presentado nuevos recursos cuyo objetivo es promover experiencias de juego en línea seguras, respetuosas y agradables para todos los jugadores.

Las tres nuevas guías, que se pueden descargar y consultar en el sitio web oficial, contienen material para padres, adolescentes y niños, y ofrecen consejos prácticos y recursos para establecer hábitos saludables, responsabilidad personal y buenas prácticas durante el juego.

"Ampliar el Good Game Playbook a padres, adolescentes y niños supone un nuevo paso en nuestra misión de hacer que los juegos en línea sean un espacio más seguro y positivo para todos", afirma Jérémy Marchadier, director de seguridad de los jugadores de Ubisoft.

"Al dotar a las familias de las herramientas y los conocimientos adecuados, y gracias a nuestra colaboración continua con Safe In Our World, queremos ayudar a la próxima generación de jugadores a desarrollar empatía, respeto y hábitos de juego más saludables".

Los manuales Good Game Playbooks, disponibles en inglés, francés, portugués, español y alemán, se compartirán en momentos clave a lo largo del recorrido del jugador y se enviarán mensualmente junto con el informe de actividades de sus hijos por correo electrónico para mantenerlos informados.

Ubisoft explicó que ha estado trabajando para erradicar los comportamientos disruptivos, centrándose en sus jugadores y en un marco basado en tres pilares: prevención, detección e intervención.

"Estamos encantados de volver a unir fuerzas con Ubisoft para producir nuevos manuales Good Game Playbooks, esta vez dirigidos a niños, adolescentes y padres", añadió Sky Tunley-Stainton, director de asociaciones y formación de Safe In Our World.

"Parte de la misión de Safe In Our World es apoyar a los jugadores y garantizar que puedan disfrutar de los juegos que les gustan sin descuidar su bienestar: abordar esta cuestión con los niños y los jóvenes es fundamental para desarrollar habilidades que les serán útiles en la edad adulta.

También ha sido muy valioso trabajar en un recurso diseñado para ayudar a los padres y tutores a colaborar con sus hijos para establecer límites saludables".

