Ubisoft canceló el remake de Prince of Persia: The Sands of Time y ha retrasado varios otros títulos en una gran reorganización
¡El tiempo se detuvo!
- Ubisoft está llevando a cabo importantes cambios estructurales.
- Esto implica la cancelación de Prince of Persia: Las Arenas del Tiempo.
- Según se ha informado, varios otros títulos han sido cancelados o pospuestos.
Ubisoft está llevando a cabo una reestructuración a gran escala que, lamentablemente, implica el archivo de algunos proyectos y retrasos importantes para otros.
Podría decirse que la cancelación más destacada como resultado de este proceso es The Prince of Persia: The Sands of Time. Este posible remake se enfrentó a un período de desarrollo famoso por sus problemas, y Ubisoft ya había reiniciado el proyecto y retrasado su lanzamiento hasta 2026.
Según informa IGN, Ubisoft ha cancelado un total de seis juegos (incluido The Sands of Time) y ha retrasado otros siete. Al parecer, tres de estos títulos son IP totalmente nuevas, mientras que otro habría sido un juego para móviles.
En cuanto a los siete juegos que han sufrido retrasos, por el momento se dispone de poca información. Sin embargo, es posible que uno de ellos sea el tan rumoreado remake de Assassin's Creed 4: Black Flag.
Como parte de este proceso de reestructuración, Ubisoft ha cerrado sus divisiones de Estocolmo y Halifax. La primera contribuyó al desarrollo de Avatar: Frontiers of Pandora, mientras que la segunda era un estudio de juegos para móviles.
En una declaración a IGN, el director financiero de Ubisoft, Frederick Duguet, dijo: «Llevamos a cabo una revisión exhaustiva de los proyectos durante diciembre y enero, teniendo en cuenta la evolución actual del mercado, que es cada vez más selectivo».
«El último trimestre ha sido testigo de un nivel de competencia sin precedentes. La competencia y la selección han llegado para quedarse. [...] Cuando eres el número uno o el número dos, con una gran calidad de contenido en un segmento determinado, puedes obtener una recompensa muy importante en términos de acogida por parte de los jugadores y rendimiento financiero. Eso es lo que realmente ha influido en nuestra revisión de la cartera de proyectos. Hemos seleccionado los mejores proyectos para que las Creative Houses estén en la mejor posición para triunfar en ese mercado».
La reestructuración implica que Ubisoft divida sus diversas divisiones de desarrollo en cinco «casas creativas» distintas. Sabemos que Vantage Studio dirigirá las franquicias más lucrativas de la empresa, que son Assassin's Creed, Far Cry y Rainbow Six.
Por su parte, Creative House 2 se encargará de los diversos shooters de Ubisoft, incluidos Ghost Recon y The Division. Creative House 3 gestionará los juegos de servicio en vivo, como For Honor, The Crew y, potencialmente, Trackmania.
CH4 es una de las que probablemente muchos de ustedes tendrán en el punto de mira, ya que será donde se desarrollen los juegos para un solo jugador de Ubisoft. Aquí se gestionarán títulos como Rayman, Prince of Persia e incluso Beyond Good & Evil 2.
Por último, está Creative House 5, la división casual y familiar. Es de esperar que aquí se gestionen Just Dance y varias adaptaciones de juegos de cartas y de mesa.
