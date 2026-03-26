Sony ha cerrado Dark Outlaw Games un año después de su fundación

Según se informa, el estudio se encontraba en las primeras fases de desarrollo de su proyecto

Sony está llevando a cabo recortes adicionales en otras áreas, incluido el desarrollo para dispositivos móviles, y se ha despedido a «unas 50 personas»

Sony ha cerrado Dark Outlaw Games un año después de su fundación y también está realizando recortes en el desarrollo de juegos para dispositivos móviles.

Según ha señalado Eurogamer, el usuario de ResetEra J-Soul fue el primero en dar a conocer la noticia de que un nuevo proyecto se encontraba «aún en las primeras etapas» de desarrollo cuando Sony retiró la financiación al «estudio de incubación» fundado el año pasado por Jason Blundell, veterano de Call of Duty Zombies.

Según se informa, este es el segundo proyecto de juego dirigido por Blundell que Sony ha cerrado después de Deviation Games. Deviation Games se formó en 2020 y estaba trabajando en una propiedad intelectual AAA original, pero el estudio cerró posteriormente en marzo de 2024.

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J-Soul también informó de que se han producido «un número indeterminado de despidos dentro de PlayStation en EE. UU. y el Reino Unido» y que se dice que la cifra es «pequeña».

El usuario de ResetEra también afirmó que PlayStation se está alejando del mercado de los juegos para dispositivos móviles, pero que seguirá apoyando títulos anunciados previamente como MLB The Show Mobile, Ratchet & Clank: Ranger Rumble y otros títulos de NCSOFT, aunque «aparte de estos títulos, reduciremos nuestra presencia en este espacio» para «centrar nuestros esfuerzos en unos pocos proyectos selectos de gran impacto».

Jason Schreier, de Bloomberg, confirmó más tarde el cierre de Dark Outlaw Games en BlueSky, y también verificó que PlayStation está realizando otros recortes, «incluido en el desarrollo móvil», y que «alrededor de 50 personas» han sido despedidas.

El cierre de Dark Outlaw se produce un mes después de que PlayStation cerrara Bluepoint Games, el estudio responsable de las remasterizaciones modernas de *Shadow of the Colossus* y *Demon's Souls*.

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El director ejecutivo de Sony Interactive Entertainment, Hermen Hulst, publicó un comunicado interno en ese momento en el que sugería que el «aumento de los costos de desarrollo» había sido un factor determinante en el cierre del estudio.

El cierre se produjo cinco años después de que Sony adquiriera el desarrollador, y después de que PlayStation cancelara el proyecto de God of War con servicio en vivo de Bluepoint, en el que había estado trabajando hasta enero de 2025. Según se informa, pasó el último año presentando nuevas ideas antes de que fuera cerrado oficialmente el mes pasado. Se estima que unos 70 empleados fueron despedidos.

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