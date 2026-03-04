Según un nuevo informe, no habrá más juegos exclusivos para un solo jugador de Sony PS5 para PC

Un nuevo informe afirma que Sony ya no lanzará sus juegos para un solo jugador en PC, además de en PlayStation 5.

Sin embargo, se espera que los juegos multijugador y los desarrollados por equipos externos sigan teniendo versiones para PC.

Al parecer, esta medida se ha tomado para aumentar el atractivo de la consola.

Malas noticias para los jugadores de PC: parece que Sony va a ofrecer menos versiones de sus grandes lanzamientos en esta plataforma en el futuro.

Según un nuevo informe de Bloomberg, Sony ya no tiene previsto lanzar grandes juegos para un solo jugador en PC. Esto supone un cambio significativo en su estrategia tras una serie de lanzamientos para PC de grandes exclusivas de PlayStation 5, como The Last of Us Part 1, Marvel's Spider-Man 2 y Horizon Forbidden West, entre muchos otros.

El informe destaca el reciente Ghost of Yotei como ejemplo de un juego que no llegará a PC, además del próximo título Saros. Al parecer, se había planeado una adaptación de Ghost of Yotei hasta hace unas semanas, cuando se descartó como parte de este cambio.

Sin embargo, se espera que los títulos multijugador sigan llegando a PC y otras plataformas. Por ejemplo, Marathon, desarrollado por Bungie, se lanzará esta semana para PS5, Xbox Series X y Series S, y PC. Marvel Tokon: Fighting Souls también llegará a PC cuando se estrene en agosto de este año.

Es importante destacar que los juegos desarrollados por equipos externos y publicados por Sony podrían seguir lanzándose para PC. Entre los ejemplos citados se encuentran Death Stranding 2 y Kena: Scars of Kosmora, ambos con versiones para PC previstas.

El informe especula que Sony ha tomado esta decisión para evitar confundir a los consumidores y aumentar el atractivo de su consola insignia, la PlayStation 5. Habrá que ver si se produce un aumento significativo en las ventas de consolas cuando salga al mercado la próxima gran exclusiva.

