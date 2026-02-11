Riot Games despide a aproximadamente la mitad de su equipo de desarrollo de 2XKO a pesar del relativo éxito del lanzamiento del juego gratuito

Se espera que Riot Games despida a 80 empleados del equipo 2XKO.

A pesar del éxito del lanzamiento, al parecer el juego no ha rendido lo suficiente según los estándares de Riot.

La versión 1.0 del juego lleva solo unas semanas en funcionamiento.

El desarrollador de 2XKO, Riot Games, va a despedir a una parte importante del equipo que trabajaba en el juego de lucha gratuito.

En una actualización publicada en el sitio web oficial de Riot Games, el productor ejecutivo Tom Cannon detalló los motivos que llevaron a tomar esta decisión.

"Después de mucho debate y reflexión, hemos decidido reducir el tamaño del equipo de 2XKO", escribió.

"Quiero que sepan que esta decisión no se ha tomado a la ligera. A medida que nos expandíamos de PC a consola, observamos tendencias constantes en la forma en que los jugadores interactuaban con 2XKO. El juego ha tenido una gran acogida entre un público fiel y apasionado, pero el impulso general no ha alcanzado el nivel necesario para mantener un equipo de este tamaño a largo plazo".

Según Kotaku, se espera que 80 empleados se enfrenten a un despido, lo que supone aproximadamente la mitad de todo el equipo de desarrollo de 2XKO. Esto a pesar del relativo éxito del lanzamiento para consolas. El juego llegó finalmente a PlayStation 5 y Xbox Series X y Series S en enero, tras un largo periodo de acceso anticipado en PC.

Durante su periodo de lanzamiento para consolas, 2XKO se convirtió en uno de los títulos gratuitos más descargados del mes, superando a competidores similares como Marvel Rivals y Highguard.

Cannon reconoció acertadamente que esta noticia «suscitará preguntas y preocupaciones». Prometió que se seguirán compartiendo actualizaciones y que 2XKO seguirá recibiendo contenido.

Disturbios

En definitiva, no es una buena imagen. 2XKO ya ha tenido su buena dosis de controversias de diversa índole. Desde su largo periodo de desarrollo hasta su lanzamiento con una lamentable lista de solo 11 personajes (para un juego de lucha 2 contra 2, nada menos), esta última noticia no ha inspirado precisamente confianza en la base de jugadores.

"Estoy deseando que 2XKO no vuelva a participar en ningún torneo de juegos de lucha después de este año", publicó un usuario en Bluesky.

"Creía que era bastante cínico con respecto a Riot y 2XKO, pero resulta que no lo era lo suficiente", escribió otro.

Los despidos han sido devastadores para algunos, lo cual es comprensible. «Diez años en 2XKO, 12 en Riot y me despiden con 30 minutos de aviso, jajaja. Me va a costar superarlo», escribió un usuario de Bluesky que aparentemente trabajaba en el proyecto.

Lo que hace que esto sea aún más lamentable es que 2XKO ha tenido, en general, una acogida positiva entre sus jugadores. Por supuesto, existen las quejas habituales de los juegos gratuitos en cuanto a las microtransacciones y el modelo de negocio en general, pero el juego en sí parece divertido y atractivo.

Podría ser frívolo y decir que los desarrolladores de 2XKO fueron castigados por no alcanzar inmediatamente las cifras de League of Legends o Teamfight Tactics, pero tal vez haya algo de verdad en eso.

