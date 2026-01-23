¿Quién es Devon Pritchard? El nuevo presidente de Nintendo of America hace su primera aparición en la industria desde que asumió el cargo

La nueva presidenta de Nintendo of America, Devon Pritchard, ha hecho su primera aparición pública oficial en la 15.ª edición de los New York Game Awards.

Pritchard se incorporó a Nintendo en 2006 y más tarde, en 2021, pasó a ocupar el cargo de vicepresidenta de Ingresos, Marketing y Experiencia del Consumidor de Nintendo of America.

La veterana de Nintendo asumió oficialmente el cargo de presidenta de NOA el 1 de enero de 2026, sustituyendo a Doug Bowser.

Devon Pritchard acaba de hacer su primera aparición pública oficial desde que asumió el cargo de nueva presidenta de Nintendo of America a principios de este mes.

Durante la 15.ª edición de los New York Game Awards, el expresidente de Nintendo of America, Reggie Fils-Aimé, y el columnista del New York Times, Harold Goldberg, presentaron a Pritchard a través de un video pregrabado para celebrar la ceremonia y el programa de escritura sin fines de lucro Playing With Purpose.

"Hola a todos, es un placer estar aquí. Me llamo Devon y, antes que nada, quiero felicitar a los New York Game Awards. Llevan 15 años apoyando a la industria de los videojuegos y, con ello, dando voz a las historias y los sueños de muchísimas personas", afirmó Pritchard.

"Este evento conecta a personas unidas por la creencia compartida de que todos los sueños importan y que todo el mundo merece la oportunidad de realizar un trabajo significativo y creativo en el ámbito de los videojuegos y la narración. El programa Playing With Purpose apoya a los creadores, programadores, escritores y cualquier otra persona con grandes sueños que desee unirse a esta comunidad y aportar todo lo que la hace única.

Estoy deseando conocerte, escuchar tus historias y aprender de tus experiencias. Y recuerda, como cualquier buen personaje de videojuego, estás viviendo una aventura y cada paso que das es importante. Es cierto que hay algunos jefes finales difíciles, pero también hay muchos buenos amigos en el camino que te apoyarán y grandes recompensas para aquellos que perseveren.

Así que sigue creyendo, sigue jugando y ten claro que este juego es tu lugar".

El mensaje de Pritchard en la entrega de premios marcó la ocasión como su primera aparición pública desde que asumió el cargo de Doug Bowser como presidenta y directora de operaciones de Nintendo of America el 1 de enero, quien dimitió a finales de 2025.

Pero, ¿quién es Devon Pritchard? Esta veterana del sector lleva 20 años en Nintendo, donde se incorporó en 2006 como directora del departamento jurídico de Nintendo of America.

Posteriormente, pasó a dirigir el área de asuntos comerciales y relaciones públicas de la empresa, antes de asumir el cargo de vicepresidenta de ingresos, marketing y experiencia del consumidor de Nintendo of America en 2021.

Cuando Bowser anunció su salida a finales de 2025, elogió la trayectoria de Pritchard en la empresa y escribió en un comunicado que "es hora de que llegue la próxima generación de líderes y la trayectoria de Devon habla por sí sola".

"Es una líder excepcional y su ascenso es una prueba de su gran rendimiento y sus contribuciones estratégicas al crecimiento de la empresa. Tengo plena confianza en que guiará a la empresa hacia cotas aún más altas", afirmó Boswer.

Además de su nuevo cargo directivo, Pritchard también se ha incorporado al consejo de administración de Nintendo of America y ahora es directora ejecutiva de NCL (Nintendo Company Lt).

Pritchard dirigirá Nintendo of America tras el lanzamiento de la Switch 2 por parte de la empresa y ahora supervisará la generación actual y su futuro.

