Por primera vez en la historia del evento, The Game Awards 2025 se transmitirá en vivo por Amazon Prime Video
La ceremonia está programada para el 11 de diciembre
¡Increíble! Por primera vez , el evento de "The Game Awards" anunció que la transmisión de este año también estará disponible a través de Prime Video.
La ceremonia anual de entrega de premios está programada para el próximo mes de diciembre, el día 11, y por primera vez en los 11 años de historia del programa, se transmitirá en vivo en Prime Video, además de la transmisión habitual del evento en Twitch.
El público podrá sintonizar Prime Video con una suscripción Prime y ver The Game Awards en directo sin costo adicional desde el Peacock Theater de Los Ángeles.
«Estamos encantados de llevar nuestra celebración mundial de los videojuegos a un público aún más amplio con la incorporación de Prime Video», ha declarado Geoff Keighley, creador y director ejecutivo de The Game Awards.
«Con el próximo lanzamiento de la segunda temporada de Fallout y una emocionante lista de adaptaciones de videojuegos, Prime Video es el hogar natural para nuestro programa. Es un honor para nosotros que Amazon se una a tantas otras empresas de tecnología del entretenimiento como socios de nuestro programa».
Como cada año, The Game Awards 2025 contará con tráilers de estreno mundial, importantes anuncios de videojuegos y actuaciones musicales, además de la ceremonia principal de entrega de premios en la que se rendirá homenaje a los mejores videojuegos y creadores del año.
Este año, la estrella de la serie Fallout, producida por Amazon MGM Studios, también estará en el escenario, probablemente para compartir un nuevo avance de la temporada 2, que se estrenará la semana siguiente.
En Twitch, The Game Awards se transmitirá en vivo por primera vez en todo el mundo en 2K (1440p) y ofrecerá Twitch Drops exclusivos. Como parte de su asociación con Amazon, los espectadores también podrán disfrutar de ofertas exclusivas para Prime y por tiempo limitado en juegos nominados, nuevos lanzamientos, hardware y mucho más, que se revelarán en tiempo real.
Las nominaciones para The Game Awards 2025 se darán a conocer este mes, pero esperamos que algunos de los mejores títulos de este año, como Clair Obscur: Expedition 33, Blue Prince, Hades 2, Hollow Knight: Silksong, Death Stranding 2: On the Beach y Donkey Kong Bananza, sean candidatos en algunas de las categorías más importantes.
