Nueva Xbox Partner Preview en camino, ofrecerá un nuevo vistazo a algunos de sus juegos más esperados, como 007 First Light y Tides of Annihilation

Se ha anunciado la próxima Xbox Partner Preview.

Está programada para el 20 de noviembre a las 10:00 a. m. PT / 1:00 p. m. ET / 6:00 p. m. hora del Reino Unido.

Se revelarán nuevas imágenes de 007 First Light, Tides of Annihilation y Reanimal.

¿Quieres noticias sobre Xbox y sus próximos juegos? Pues los tendrás, ¿cuándo? Esta semana en la próxima edición del Xbox Partner Preview, spoiler alert, tendremos avance de juegos como 007 First Light.

La próxima Xbox Partner Preview está programada para el 20 de noviembre a las 10:00 a. m. PT / 1:00 p. m. ET / 6:00 p. m. hora del Reino Unido y se podrá ver en los canales oficiales de Xbox en YouTube y Twitch.

Durante el programa se compartirán noticias sobre los próximos juegos de los socios de Microsoft, IO Interactive, Eclipse Glow Games y THQ Nordic, junto con nuevas revelaciones y anuncios sobre Xbox Game Pass.

El evento principal incluirá "un emocionante primer vistazo al contenido" de 007 First Light, un tráiler extendido del juego de la próxima epopeya de fantasía oscura Tides of Annihilation, así como un nuevo vistazo a Reanimal, el próximo juego de Tarsier Studios, creador de Little Nightmares.

La actriz de Baldur's Gate 3 y Clair Obscur: Expedition 33, Jennifer English, que también protagoniza Tides of Annihilation, será la voz en off del programa.

007 First Light, el juego de James Bond del estudio responsable de Hitman, se lanzará el 27 de marzo de 2026 para PS5, Xbox Series X, Xbox Series S, Nintendo Switch 2 y PC.

El juego, que ha sido nominado como el juego más esperado en los Game Awards 2025, se presentó por última vez durante el State of Play de septiembre con un análisis en profundidad de 36 minutos de juego, y esperamos poder verlo de nuevo en la Xbox Partner Preview.

Tides of Annihilation, descrito como una aventura de acción y fantasía inspirada en la leyenda artúrica, se dio a conocer a principios de este año. No sabemos cuándo saldrá al mercado, ni tampoco Reanimal, pero la próxima emisión sería el momento perfecto para anunciar las fechas de lanzamiento.

