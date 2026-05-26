Los desarrolladores de Arkane cuentan que el estudio estuvo a punto de crear "Thief 4" y un juego de "Blade Runner" antes de desarrollar "Dishonored"

Los codirectores de Arkane Studios, Raphael Colantonio y Harvey Smith, afirman que estuvieron a punto de crear un juego de Blade Runner y Thief 4

Bethesda se puso en contacto con Arkane con la idea, y Arkane elaboró propuestas para ambos proyectos

Thief 4 acabó convirtiéndose en la base de Dishonored

Según los ex codirectores de Arkane Studios, Raphael Colantonio y Harvey Smith, los desarrolladores de Deathloop estuvieron a punto de crear un juego de Blade Runner y Thief 4 antes de desarrollar Dishonored.

En una nueva serie de YouTube, descubierta por el usuario "Knoebel" en BlueSky (vía Eurogamer), los desarrolladores se sentaron a reflexionar sobre Dishonored y su desarrollo 14 años después de su lanzamiento.

Al principio del video, Colantonio reveló que Bethesda se acercó al estudio para considerar la creación de un nuevo juego de la serie Thief, que habría sido Thief 4.

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"Antes de hacer Dishonored, se suponía que íbamos a hacer Thief o Blade Runner", dijo Colantonio. "Bethesda se acercó a nosotros con la propuesta: “Oigan, tenemos la franquicia de Thief, y sabemos quiénes son las personas para hacer ese juego, y son ustedes”. Es nuestro juego".

"Lo cual es básicamente como acercarse a dos gatos y decirles: “Tenemos una gran bolsa de hierba gatera aquí, por un lado. Tenemos otra bolsa de hierba gatera aquí, ¿cuál quieren? ¿Quieren las dos?", añadió Smith. "Los dos estábamos muy emocionados. Blade Runner y Thief, dos de nuestras cosas favoritas de todos los tiempos".

"Estábamos en una situación tan desesperada desde el punto de vista comercial, y ellos vinieron no solo a salvarnos del negocio, sino también a traernos, francamente, la IP en la que más me hubiera gustado trabajar", dijo Colantonio.

The creators of Dishonored react to their game after 14years | The Creators Play Dishonored | Part 1 - YouTube Watch On

Smith continuó diciendo que tenían «una propuesta increíble» para lo que habría sido Thief 4, y Colantonio intervino para añadir que también contaban con «algunos videos»; en cuanto a Blade Runner, habían trabajado con uno de los animadores de Arkane, especializado en combate en primera persona, para crear algunas animaciones de lucha.

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"También hicimos algunas peleas de Replicantes porque habíamos hablado con Doug Church [un diseñador de juegos veterano], y él dijo que, incluso estando sentados juntos en una habitación, harían cosas con sus cuerpos que los humanos no podrían hacer", agregó Colantonio. "Como, por ejemplo, meter la mano y sacar los huevos del agua hirviendo o algo así. Así que teníamos volteretas, y era súper emocionante trabajar en Blade Runner. La propuesta de historia que teníamos para Blade Runner era simplemente... me encantaba.

"Lo curioso es que al principio pensábamos que íbamos a [trabajar en] Thief. Estaba muy emocionado, y me dijeron: “Bueno, también podría ser Blade Runner”, y no había forma de que pudiera concentrarme en Thief y Blade Runner al mismo tiempo".

Desafortunadamente, Arkane nunca pudo hacer realidad su visión para Blade Runner y Thief 4, y como Bethesda aún no había adquirido el estudio, estaban preocupados por la dirección que estaban tomando.

Es decir, hasta que Bethesda sugirió "seguir con lo que están haciendo y llamarlo Dishonored".

«[Dishonored] se creó a partir de la base de Thief 4», reveló Colantonio.

Dishonored se lanzó en 2012, y Arkane desarrolló posteriormente Dishonored 2, que salió al mercado en 2016.

A principios de 2024, se informó de que Arkane Austin quería crear un nuevo juego para un solo jugador, como una secuela de Dishonored, antes de que el estudio cerrara.

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