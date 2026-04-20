"Es muy difícil tener éxito siempre", afirma el director de PUBG sobre el fracaso de juegos como Concord y Highguard

El director de PUBG: Battlegrounds, Taeseok Jang, se ha pronunciado sobre los fracasos de los juegos de servicio continuo, como Concord

Afirmó que "es muy difícil acertar siempre" al desarrollar este tipo de juegos

También reveló que considera estos fracasos como una oportunidad para aprender

El director de PUBG: Battlegrounds, Taeseok Jang, ha declarado que el reciente y sonado fracaso de juegos de servicio continuo como Concord y Highguard es decepcionante, pero los considera una oportunidad de aprendizaje para los desarrolladores.

En declaraciones a GamesRadar+, Jang dijo que «es realmente difícil tener éxito siempre» al crear nuevos juegos. Continuó diciendo: «Intento ponerme en su lugar y pensar: "¿Qué podría haber hecho mejor en esa situación?"».

Explicó que, en última instancia, el objetivo es «intentar aprender de ello» y evitar cometer los mismos errores.

El artículo continúa a continuación.

El shooter en línea de Sony, Concord, se lanzó para PlayStation 5 y PC el 23 de agosto de 2024. Según datos de SteamDB, solo logró atraer a poco menos de 700 jugadores el día del lanzamiento en Steam. Se trata de un resultado casi increíblemente pobre para un juego de gran envergadura, lo que indicaría unas ventas catastróficamente bajas, incluso si se tienen en cuenta las posibles copias vendidas para consolas.

El juego cerró apenas dos semanas después de su lanzamiento, con los servidores desconectándose definitivamente, y los minoristas reembolsaron a quienes lo habían comprado.

Aunque menos dramático, el shooter de héroes gratuito Highguard fue un fracaso similar. Salió a la venta para PS5, Xbox Series X y Series S, y PC el 26 de enero de 2026, y a pesar de unas cifras iniciales de jugadores decentes, el juego perdió su audiencia en el transcurso de unas pocas semanas y fue retirado a principios de marzo.

A pesar de las palabras de Jang, la desarrolladora PUBG Corporation ha sufrido algunos fracasos similares. En febrero lanzó PUBG: Blindspot, un spin-off de PUBG con perspectiva cenital que solo duró un par de meses antes de que se suspendiera su servicio.

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