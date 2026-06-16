En medio de los reportes sobre el cierre de Ninja Theory y Compulsion Games, el director ejecutivo de Xbox Game Studios, Craig Duncan, renuncia a su cargo después de menos de dos años

El director ejecutivo de Xbox Game Studios, Craig Duncan, y la jefa de gabinete, Louise O'Connor, renuncian a sus cargos

Sus renuncias se producen en medio de informes sobre recortes masivos de empleos en Xbox

La noticia también se da a conocer tras los informes sobre el cierre de varios estudios, entre ellos Ninja Theory, Compulsion Games y Double Fine

El director ejecutivo de Xbox Game Studios, Craig Duncan, dejaría su puesto esta semana después de menos de dos años en el cargo.

Así lo afirma The Game Business, que también asegura que Louise O'Connor, jefa de gabinete de Duncan, abandonará la compañía menos de un año después de haberse incorporado.

Duncan aceptó el puesto en 2024 tras la jubilación de Alan Hartman, pero formaba parte de Xbox desde 2011 y dirigió durante 14 años Rare, el estudio responsable de Sea of Thieves.

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Su cargo como director ejecutivo implicaba supervisar numerosos estudios propiedad de Xbox, incluidos Rare, Halo Studios, The Coalition, Flight Sim, Turn 10, Playground Games, Obsidian, Ninja Theory, Compulsion Games, The Initiative, Double Fine, InXile, Undead Labs y otros más.

Por su parte, O'Connor se unió a Rare en 1999 como animadora del juego de Nintendo 64 Conker’s Bad Fur Day. Abandonó el estudio en 2025 tras la cancelación de Everwild y posteriormente asumió el puesto de jefa de gabinete en septiembre del año pasado.

La salida de ambos se produce después de que Bloomberg informara que la directora ejecutiva Asha Sharma está considerando recortes masivos de personal tras presentar, junto con el director de contenido Matt Booty, una nueva estrategia denominada "Xbox reset".

La noticia también llega tras nuevos reportes que aseguran que Microsoft cerrará varios estudios galardonados, incluidos Ninja Theory, desarrollador de Hellblade; Compulsion Games, responsable de South of Midnight; y Double Fine, creador de Psychonauts.

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Según los informes, los empleados de Ninja Theory, que recientemente anunció su nuevo juego Senua durante el Xbox Games Showcase 2026, fueron informados sobre el cierre el 15 de junio y comentaron a The Verge que esperan encontrar un nuevo comprador.

Bloomberg y Kotaku también informaron sobre los cierres de Compulsion Games y Double Fine, estudios que actualmente se encuentran en "negociaciones activas" para independizarse.

Sharma lleva poco más de 100 días como directora ejecutiva y, durante ese tiempo, ha revertido el nombre de "Microsoft Gaming" para volver a utilizar la marca Xbox, además de reiterar su intención de "regresar a Xbox" devolviendo la marca a sus raíces.

Durante el Xbox Games Showcase, Sharma anunció que Gears of War: E-Day será exclusivo para consolas Xbox, al igual que Clockwork Revolution.

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