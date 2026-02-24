El Summer Game Fest regresa oficialmente este verano con anuncios de juegos totalmente nuevos. Aquí te contamos todos los detalles

El Summer Game Fest 2026 está programado para el 5 de junio de 2026.

El evento tendrá una duración de dos horas y contará con anuncios de nuevos juegos.

Tras la presentación, tendrán lugar los SGF Play Days el 6 de junio y la conferencia The Game Business el 8 de junio.

El presentador del Summer Game Fest, Geoff Keighley, ha anunciado las fechas de la feria anual de videojuegos de 2026, junto con otros eventos importantes.

En una nueva publicación en las redes sociales, Keighley confirmó que la presentación principal del Summer Game Fest se transmitirá el 5 de junio de 2026, a las 2 p. m. PT / 5 p. m. ET / 10 p. m. BST en el Dolby Theatre y tendrá una duración aproximada de dos horas.

Normalmente, el Summer Game Fest se retransmite en los canales oficiales de YouTube y Twitch de los Game Awards. La gala anual de premios también fue fundada por el presentador Geoff Keighley.

Por ahora, no tenemos confirmación de qué estudios estarán presentes en la feria, pero Keighley ha dicho que habrá «anuncios de nuevos juegos» y que la gala en directo irá seguida del Day of the Devs, que tradicionalmente destaca los juegos independientes nuevos y próximos.

Tras el evento principal, del 6 al 8 de junio se celebrará el SGF Play Days, solo por invitación, para medios de comunicación e influencers, que ofrecerá acceso práctico a los nuevos juegos, seguido de la conferencia en directo The Game Business el 8 de junio.

El Summer Game Fest del año pasado fue un gran evento en el que se presentaron nuevos tráilers y anuncios de juegos como Resident Evil Requiem, que finalmente se lanza esta semana, 007 First Light, Dying Light The Beast, Mafia The Old Country y muchos más.

Hay muchos juegos que esperamos con ansias para la segunda mitad de 2026, y siempre existe la posibilidad de que nos deleiten con nuevos tráilers y revelaciones de fechas de lanzamiento para varios de ellos, incluyendo el exclusivo de FromSoftware para Nintendo Switch 2, The Duskbloods, Control Resonant y Marvel's Wolverine.

Hay un gran entusiasmo en torno a Grand Theft Auto 6, que se lanzará el 19 de noviembre. Sin embargo, dado el historial de Rockstar Games a la hora de compartir sus propios tráilers y anuncios, creemos que es poco probable que el juego aparezca en la SGF de este año.

