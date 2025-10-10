AMD y Sony revelan las tecnologías que impulsarán la próxima generación de videojuegos

¿Estás listo para echarle un vistazo a la tecnología que llevará la experiencia gamer al siguiente nivel? Esperamos que si, pues AMD y Sony revelaron un video que nos da una "probadita" anticipada a las nuevas tecnologías en desarrollo para impulsar el rendimiento, la inmersión y la eficiencia en los videojuegos, llevando de esta forma el gaming al siguiente nivel:

Neural Arrays : Un conjunto de unidades de cómputo configuradas para compartir y procesar datos, trabajando en conjunto como un solo motor de inteligencia artificial.

: Un conjunto de unidades de cómputo configuradas para compartir y procesar datos, trabajando en conjunto como un solo motor de inteligencia artificial. Radiance Cores: Nuevo hardware dedicado diseñado para ofrecer trazado de rayos y trazado de caminos en tiempo real con alto rendimiento.

Nuevo hardware dedicado diseñado para ofrecer trazado de rayos y trazado de caminos en tiempo real con alto rendimiento. Universal Compression: Un nuevo sistema que evalúa y comprime todos los datos disponibles dentro de la GPU para reducir drásticamente el uso del ancho de banda de memoria.

From Project Amethyst to the Future of Play: AMD and Sony Interactive Entertainment’s Shared Vision - YouTube Watch On

Esta vista técnica preliminar resalta la colaboración continua entre AMD y Sony para mejorar la próxima generación de hardware y experiencias de juego. Si bien estas tecnologías actualmente solo están disponibles en forma de simulaciones, se prevé su incorporación en futuras consolas en los próximos años.

¿Cuáles son tus primeras impresiones de estas tecnologías? No olvides compartirnos tus comentarios, estaremos al pendiente de cada uno de ellos.