¿Adiós Xbox? El cofundador de Xbox sugiere que Microsoft Gaming desaparecerá bajo el mandato del nuevo director ejecutivo. Aquí la razón

El diseñador original de la consola Xbox, Seamus Blackley, cree que Microsoft Gaming desaparecerá bajo la nueva dirección.

Blackley cree que la tarea de la nueva directora ejecutiva de Xbox Gaming, Asha Sharma, es "simplemente guiar con delicadeza a todas estas unidades de negocio hacia el nuevo mundo de la IA".

Sharma sustituyó al antiguo director de Xbox, Phil Spencer, tras el anuncio de su jubilación la semana pasada.

El diseñador original de la consola Xbox y cofundador, Seamus Blackley, cree que Microsoft acabará abandonando su negocio de videojuegos a medida que la empresa cambie su enfoque hacia la inteligencia artificial.

La semana pasada, Microsoft anunció que el director ejecutivo de Xbox Gaming, Phil Spencer, se había jubilado de la empresa y había sido sustituido por Asha Sharma, ejecutiva de la división CoreAI de Microsoft. La reorganización también supuso la salida de la presidenta de Xbox, Sarah Bond, la posible sucesora de Spencer.

Es un momento muy importante para la empresa, y Sharma ha compartido desde entonces un mensaje en el que promete "el regreso de Xbox", al tiempo que hace referencia a la IA y a su compromiso con los contenidos creados por personas reales.

"A medida que la monetización y la IA evolucionen e influyan en este futuro, no perseguiremos la eficiencia a corto plazo ni inundaremos nuestro ecosistema con basura de IA sin alma", afirma Sharma. "Los juegos son y siempre serán arte, creados por humanos y con la tecnología más innovadora que nosotros proporcionamos".

Ahora, en una entrevista reciente con GamesBeat, el cofundador original de Xbox ha dicho que cree que el impulso actual de Microsoft hacia la IA acabará con los juegos de Xbox tal y como los conocemos, a pesar de las promesas de Sharma.

«Xbox, al igual que muchas otras empresas que no se dedican principalmente a la inteligencia artificial, está llegando al final de su ciclo», afirmó Seamus Blackley. "No lo dicen abiertamente, pero eso es lo que está sucediendo. Espero que la nueva directora ejecutiva, Asha Sharma, desempeñe su labor como una doctora de cuidados paliativos que acompaña a Xbox en su transición hacia la noche".

Según Blackley, el director ejecutivo de Microsoft, Satya Nadella, que ha invertido mucho dinero en el "futuro del modelo de transformación de la IA", cree que la IA "absorberá los videojuegos como absorberá todo lo demás", lo que podría significar el fin del negocio tradicional de los videojuegos.

«El trabajo de todas estas personas es simplemente introducir suavemente todas estas unidades de negocio en el nuevo mundo de la IA», dijo Blackley. "Eso es lo que se está viendo aquí. Si estás de acuerdo con ello o no, si estás de acuerdo con que la IA tenga el potencial de hacerlo, si la IA tendrá éxito, es otra cuestión. Pero eso es lo que estamos viendo. No es nada sorprendente".

Y continuó: "Hubiera sido sorprendente que tuvieran a alguien allí con un papel significativo que fuera un apasionado de los videojuegos, apasionado del negocio de los videojuegos impulsado por los creadores, porque entraría en conflicto directo con todo lo demás que está haciendo Microsoft. Microsoft es una empresa que ahora se dedica a capacitar a sus clientes permitiendo que la inteligencia artificial impulse las cosas. Eso está en contradicción con el modelo de autor de cualquier arte, pero específicamente de los videojuegos. Microsoft no tiene el problema que tiene Apple, o que tiene Netflix, donde tienen que gestionar un modelo de contenido impulsado por autores. Los videojuegos son el único ámbito en el que tienen un negocio de contenidos".

