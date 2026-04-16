¿Te parece que la PS5 Pro es demasiado cara? Esta consola de videojuegos, famosa por su elevado precio, resurge de sus cenizas

Plaion Replai y SNK han anunciado una nueva consola retro

La Neo Geo AES+ recupera la costísima consola de los años 90

Esta reedición cuesta 249,99 $ / 179,99 £ / 329,99 AU$ y saldrá a la venta el 12 de noviembre de 2026

La marca de videojuegos retro Plaion Replai ha anunciado una nueva consola retro en colaboración con la editorial SNK, y se trata de una reedición de la famosa y carísima Neo Geo AES.

Lanzada originalmente en la década de 1990, la Neo Geo AES era básicamente la PlayStation 5 Pro de su época: una consola de lujo para entusiastas dirigida a los jugadores más exigentes. Era una de las consolas más potentes del mercado en ese momento y se vendía por 649,99 dólares en EE. UU., lo que equivale a poco más de 1600 dólares actuales si se ajusta por la inflación.

Afortunadamente, su versión moderna, la Neo Geo AES+, que saldrá a la venta el 12 de noviembre de este año, es considerablemente más barata: 249,99 dólares / 179,99 libras / 329,99 dólares australianos. Mantiene el aspecto exacto de la consola original y no se basa en la emulación. Más bien, funciona con chips ASIC rediseñados que deberían ofrecer una experiencia lo más cercana posible al hardware original.

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A pesar de esto, la Neo Geo AES+ ha sido mejorada con una serie de características que facilitan su uso, en concreto la incorporación de una salida de pantalla HDMI moderna, aunque los propietarios de CRT sin duda se alegrarán de saber que la salida AV original también sigue ahí.

También cuenta con un modo de overclocking, opciones para seleccionar el idioma y la posibilidad de guardar puntuaciones máximas con una tarjeta de memoria compatible.

Además, se están relanzando un montón de juegos clásicos de Neo Geo, entre los que se incluyen el Metal Slug original, King of Fighters 2002, Garou: Mark of the Wolves y muchos más. Tengo muchas ganas de probar Twinkle Star Sprites, un juego de disparos con vista aérea y unos gráficos adorablemente coloridos.

Todos los títulos que he mencionado tienen un precio de venta al público de 89,99 $ / 69,99 £ / 139,99 AU$ cada uno, lo cual es bastante caro para juegos tan antiguos, pero sigue siendo significativamente más barato que comprar la mayoría de los cartuchos originales de segunda mano. También funcionarán con la Neo Geo AES original.

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