Razer Pro Click V2: Comodidad, diseño y poder gamer, todo en un solo lugar

¿Estás en busca de un nuevo mouse para gaming, pero que no sea exclusivo de esta actividad? De ser así, llegaste al lugar indicado, pues Razer presentó el nuevo Pro Click V2 y aquí tenemos todos los detalles.

Lo primero que deben saber es que se trata de dos modelos – el Razer Pro Click V2 y Razer Pro Click V2 Vertical Edition –. Cabe mencionar que esta línea fue desarrollada para usuarios que desean integrar productos gamer en el entorno laboral, priorizando la comodidad ergonómica y destacando la precisión característica de los periféricos gamer en todo momento del día.

Desarrollado con enfoque en la ergonomía, el Razer Pro Click V2 Vertical Edition es el primer ratón vertical ergonómico inalámbrico de la marca. Con un ángulo de 71,7º que simula el agarre natural de un apretón de manos, el modelo reduce la tensión durante largos periodos de uso. El producto también cuenta con un apoyo más amplio para el pulgar, que mantiene la mano relajada, y una base elevada que favorece movimientos más suaves.

