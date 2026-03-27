Llega a México el mouse que rompió récord: Logitech G PRO X2 SUPERSTRIKE

Logitech G anunció la llegada a México del PRO X2 SUPERSTRIKE, un mouse orientado a jugadores profesionales que promete redefinir la respuesta y la precisión en competencias de alto nivel. Según la compañía, el dispositivo incorpora la tecnología SUPERSTRIKE, una combinación de detección analógica inductiva y retroalimentación háptica que sustituye los microinterruptores tradicionales y busca reducir la latencia de clic en cada pulsación.

La firma destaca que el sistema, denominado Sistema de Respuesta Háptica Inductiva (HITS), permite ajustar con precisión el punto de activación y ofrece una sensación táctil sincronizada con el registro del clic. Esa sincronía, explican desde Logitech México, aporta confianza y control en situaciones de máxima presión, donde cada milisegundo puede marcar la diferencia entre ganar o perder una jugada.

El desarrollo del PRO X2 SUPERSTRIKE se apoyó en pruebas con atletas de esports y en ciclos iterativos de diseño: los primeros prototipos se entregaron a jugadores profesionales para recoger retroalimentación real y ajustar ergonomía, respuesta y rendimiento. El resultado, según el comunicado, es un periférico pensado tanto para escenarios competitivos como para setups personales que buscan la máxima personalización y consistencia en la respuesta.

El artículo continúa a continuación

Para los jugadores interesados, la llegada al mercado mexicano representa una opción enfocada en quienes priorizan la latencia de clic y la posibilidad de adaptar la activación a su estilo de juego. La adopción de una solución háptica e inductiva abre además una nueva vía de innovación en hardware para esports, con implicaciones en la forma en que se perciben y se sienten los clics durante partidas intensas.

En resumen, el PRO X2 SUPERSTRIKE se presenta como una apuesta de Logitech por empujar los límites del rendimiento en periféricos para gaming competitivo, ofreciendo herramientas de ajuste fino y una experiencia táctil diseñada para jugadores que buscan exprimir cada ventaja técnica en el campo de juego.

(Image credit: Logitech México)