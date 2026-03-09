Asus acaba de lanzar unos nuevos audífonos abiertos... ¿para jugar?

Asus ha lanzado los audífonos inalámbricos para juegos ROG Cetra Open.

Cuestan 199 dólares/174,99 libras esterlinas y cuentan con un diseño abierto.

La marca los anuncia como «perfectos» para jugar y hacer ejercicio.

¡Atención! Asus acaba de consentir a los gamers de corazón con los nuevos ROG Cetra Open Wireless, pero ¿qué son?

Son los primeros audífonos abiertos para juegos de una importante marca de hardware y se anuncian como "perfectos para juegos, música y estilos de vida activos".

Los audífonos abiertos (o de oído abierto) son una creación relativamente reciente que se ha vuelto cada vez más popular en los últimos años gracias a los populares modelos de grandes marcas de audio como Bose y JBL. Se enganchan alrededor de las orejas con controladores que se sitúan unos milímetros más lejos que los audífonos intraaurales normales, que suelen sellar completamente el canal auditivo mediante una punta de silicona.

Esto deja el oído abierto, lo que permite una conciencia situacional casi completa y reduce enormemente la fatiga. Son muy cómodos de llevar y la posibilidad de oír los sonidos externos, como el tráfico, los convierte en una buena opción para practicar deporte y fitness al aire libre.

(Image credit: Asus)

Sin embargo, no están exentos de algunas desventajas. La falta de un sello inevitablemente significa que la capacidad de producir graves se ve muy afectada y (aunque algunos modelos como los Honor Earbuds Open ofrecen algún tipo de cancelación activa del ruido) el hecho de que dejen pasar tanto sonido puede ser un arma de doble filo si se desea una experiencia auditiva envolvente en un entorno ruidoso.

Por eso es tan sorprendente ver un modelo orientado a los videojuegos, un mercado en el que la cancelación de ruido potente es la norma.

¿Es una buena opción?

(Image credit: Asus)

Los Asus ROG Cetra Open Wireless cuentan con controladores recubiertos de carbono tipo diamante de 14,2 mm y son compatibles con la tecnología ROG SpeedNova de 2,4 GHz de la marca a través de un dongle inalámbrico incluido.

También ofrecen Bluetooth, con conectividad de modo dual para cambiar de plataforma sin problemas. Cada audífono tiene un botón físico que, según Asus, los mantendrá totalmente receptivos bajo la lluvia o durante «entrenamientos intensos». Una correa para el cuello desmontable incluida ayuda incluso a mantenerlos en su sitio mientras corres.

La idea de un producto orientado tanto a los videojuegos como al fitness es sin duda inusual, y en realidad no parece que tenga muchas características específicas para los videojuegos.

Incorpora cuatro micrófonos para chatear y, por supuesto, cuenta con iluminación RGB personalizable, con el logotipo ROG iluminado en cada auricular. El nuevo software Gear Link, basado en navegador, permite aumentar los graves mediante el ajuste Phantom Bass o activar un modo de sonido más envolvente, pero eso parece ser todo.

Con una duración de la batería de aproximadamente 16 horas, y 48 horas adicionales en el estuche de carga, al menos se obtiene mucho más tiempo de escucha que con alternativas baratas no destinadas a los videojuegos, como los Huawei FreeArc.

El precio de venta de 229,99 dólares/174,99 libras, a la altura del coste de algunos de los mejores audífonos inalámbricos para juegos y sustancialmente superior al de la mayoría de los mejores audífonos para juegos, es sin duda una tarea difícil, y tengo curiosidad por ver si las ventajas de un diseño abierto son suficientes para convencer a los jugadores de que se gasten el dinero.

