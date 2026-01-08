gamescom latam BIG Festival 2026 extiende la fecha límite para inscripciones de videojuegos indie

¡Atención! gamecom latam BIG Festival 2026 extendió las fechas límite para los desarrolladores que deseen ingresar sus proyectos a la competencia de videojuegos indie.

Con esta extensión, la nueva fecha límite para enviar los proyectos es el 15 de enero de 2026, a las 11:59 PM hora de Brasil (6:59 PM PST, 8:59 PM hora de Ciudad de México). Los desarrolladores pueden enviar su juego sin ningún costo y consultar los términos y condiciones en el sitio web oficial.

gamescom latam BIG Festival tendrá lugar durante gamescom latam 2026, que se llevará a cabo del 30 de abril al 3 de mayo en el Centro de Convenciones del Distrito Anhembi en São Paulo. Medios de prensa, creadores de contenido y visitantes B2B pueden acceder al evento VIP el 29 de abril. El festival celebrará a la industria independiente de videojuegos y reconocerá a los mejores títulos a través de 17 categorías diferentes, incluyendo mejor juego, así como categorías técnicas como mejor arte, mejor narrativa y mejor jugabilidad.

Además, los juegos elegibles pueden competir en los WINGS Awards, que regresan para la edición 2026 de gamescom latam BIG Festival. Esta categoría reconoce a los juegos desarrollados por equipos en los que mujeres y grupos marginados tienen roles prominentes. El ganador recibirá un trofeo y €2,000 en efectivo.

En 2025, gamescom latam BIG Festival recibió más de 962 inscripciones de juegos de 71 países distintos, rompiendo el récord histórico del evento. Además de los premios, la ceremonia y la exposición in situ durante gamescom latam, que fue anfitrión de más de 130,000 visitantes, el festival amplió la visibilidad de proyectos regionales.

Gracias a las alianzas entre gamescom latam y WePlay Expo, el evento más grande de videojuegos independientes de China, los títulos Pipistrello and the Cursed Yoyo y MULLET MADJACK fueron mostrados en el evento chino, obteniendo exposición internacional, promoviendo la escena local de desarrollo y sus creaciones.

Propuestas de conferencias

Quienes estén interesados en participar en paneles en gamescom latam 2026 o en recomendar ponentes, también tienen tiempo extra para mandar sus solicitudes. La nueva fecha límite para mandar sus propuestas es el 19 de enero de 2026 a las 9:00 AM hora de Brasil (4:00 AM PST, 6:00 AM hora de Ciudad de México).

En 2025, la programación del evento estuvo dirigida tanto a fans de los videojuegos como a profesionales de la industria. Dentro de las más de 200 horas de contenido, los ponentes incluyeron a Bo Andersson (Ejecutivo detrás de PayDay 1 y 2, Dead by Daylight y Brothers: A Tale of Two Sons), Chris Charla (GM of Content & Dev Readiness en Microsoft), Guillaume Provost (fundador y CEO de Compulsion Games), Henk Rogers (co-fundador de The Tetris Company), Michael Steranka (Director Senior de Pokémon), Rodrigo Pérez (Director de producto de Activision) y Shuhei Yoshida (Antiguo director de Indies en Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios), entre muchos otros.