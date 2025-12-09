Game Awards 2025 contarán con un anuncio sobre Tomb Raider. No te lo pierdas para descubrir "el futuro de una de las franquicias más emblemáticas de los videojuegos"

Fortnite celebró recientemente un evento llamado "Vota en Fortnite" para los premios The Game Awards.

Tomb Raider fue uno de los protagonistas, adelantando una revelación en los premios The Game Awards el jueves 11 de diciembre.

La imagen promocional muestra la silueta de Lara Croft en medio de una especie de tecnología antigua.

¿Eres de los que espera novedades en el universo de Tomb Raider? De ser así, te tenemos noticias, pues se confirmó un anuncio en los Game Awards 2025, que se transmitirán el jueves 11 de diciembre. Aunque todavía es un misterio qué es exactamente lo que se va a revelar, sabemos que habrá información sobre "el futuro de una de las franquicias más emblemáticas de los videojuegos".

The Game Awards 2025 organizó recientemente un evento en Fortnite, en el que los jugadores pudieron visitar 10 islas creadas por creadores antes de votar por la que más les gustaba. Como parte de este evento, también se mostró un avance de Tomb Raider, que puedes ver a continuación:

La imagen compartida muestra la silueta de Lara Croft empuñando sus icónicas pistolas gemelas, rodeada de un montón de misteriosa tecnología antigua. A mí me parece que se trata más bien de su aspecto clásico, pero también podría ser simplemente su diseño para Fortnite. Por lo tanto, es difícil decir si el teaser da alguna pista sobre una nueva dirección para la longeva franquicia.

El desarrollador Crystal Dynamics anunció que había comenzado a trabajar en un nuevo juego de Tomb Raider en 2022, aunque no hemos tenido ninguna novedad desde entonces. Además, el estudio ha sufrido varias rondas de despidos, la última de ellas hace solo unas semanas.

Con muy poca información, solo espero que la nueva revelación de Tomb Raider sea para una serie de juegos completamente nueva. Me encantó la trilogía de Crystal Dynamics que concluyó con Shadow of the Tomb Raider, pero creo que es hora de tomar una nueva dirección.

Algo un poco más arcade y clásico, con mucho color y auténticas aventuras al estilo Indiana Jones. Por favor, basta ya de reinicios crudos.

