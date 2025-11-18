Game Awards 2025: Clair Obscur y los favoritos que definirán la noche

Noticias
Por publicado

¡Aquí la lista completa de nominados a The Game Awards 2025!

The Game Awards 2025
(Crédito de imagen: The Game Awards)

La contienda está servida y no hay excusas: los Game Awards 2025 presentan una terna de alto calibre donde la precisión técnica y el rendimiento narrativo se miden en cada frame y en cada loop de juego. Clair Obscur llega con cartel fuerte, pero las secuelas de peso y los indies que evolucionaron prometen peleas cerradas por cada categoría. Si tu meta es afinar criterios antes de votar, revisa las nominaciones por rubro y decide con datos —la ceremonia del 11 de diciembre será el veredicto de la comunidad y del jurado.

La lista completa de nominados para los Game Awards 2025 muestra un equilibrio entre grandes producciones y propuestas independientes. Los finalistas a Juego del Año son Clair Obscur: Expedition 33, Death Stranding 2: On the Beach, Donkey Kong Bananza, Hades II, Hollow Knight: Silksong y Kingdom Come: Deliverance II. La ceremonia se celebrará el 11 de diciembre.

Juego del Año

  • Clair Obscur: Expedition 33
  • Death Stranding 2: On the Beach
  • Donkey Kong Bananza
  • Hades II
  • Hollow Knight: Silksong
  • Kingdom Come: Deliverance II

Mejor Dirección de Juego

  • Clair Obscur: Expedition 33
  • Death Stranding 2: On the Beach
  • Ghost of Yōtei
  • Hades II
  • Split Fiction

Mejor Dirección de Arte

  • Clair Obscur: Expedition 33
  • Death Stranding 2: On the Beach
  • Ghost of Yōtei
  • Hades II
  • Hollow Knight: Silksong

Mejor Música y Banda Sonora

  • Hollow Knight: Silksong
  • Hades II
  • Clair Obscur: Expedition 33
  • Ghost of Yōtei
  • Death Stranding 2: On the Beach

Mejor Narrativa

  • Clair Obscur: Expedition 33
  • Death Stranding 2: On the Beach
  • Ghost of Yōtei
  • Kingdom Come: Deliverance II
  • Silent Hill f

Mejor Diseño de Audio

  • Battlefield 6
  • Clair Obscur: Expedition 33
  • Death Stranding 2: On the Beach
  • Ghost of Yōtei
  • Silent Hill f

Mejor Interpretación

  • Ben Starr
  • Charlie Cox
  • Erika Ishii
  • Jennifer English
  • Konatsu Kato
  • Troy Baker

Mejor Indie y Mejor Debut Indie

  • Clair Obscur: Expedition 33
  • Hades II
  • Hollow Knight: Silksong
  • Blue Prince
  • Despelote
  • Dispatch
  • Megabonk

Categorías competitivas y de servicio

  • Mejor Juego Ongoing: Final Fantasy XIV; Fortnite; Helldivers 2; Marvel Rivals; No Man’s Sky
  • Mejor Soporte Comunitario: Baldur’s Gate 3; Final Fantasy XIV; Fortnite; Helldivers 2; No Man’s Sky

Multijugador y esports

  • Mejor juego multijugador: Arc Raiders; Battlefield 6; Elden Ring Nightreign; Peak; Split Fiction
  • Esports: nominaciones para títulos como League of Legends; Valorant; Counter-Strike 2; Mobile Legends; DOTA 2
  • Equipos destacados: Gen.G; NRG; Team Falcons; Team Liquid PH; Team Vitality

Otras ternas relevantes

  • Innovación y Accesibilidad: Assassin’s Creed Shadows; Atomfall; Doom: The Dark Ages; EA Sports FC 26; South of Midnight
  • Simulación/Estrategia: The Alters; Final Fantasy Tactics – The Ivalice Chronicles; Jurassic World Evolution 3; Sid Meier’s Civilization VII; Tempest Rising; Two Point Museum
  • Deportes/Carreras: EA Sports FC 26; F1 25; Mario Kart World; Rematch; Sonic Racing: CrossWorlds
  • Mejor Juego Familiar: Donkey Kong Bananza; LEGO Party!; LEGO Voyagers; Mario Kart World; Sonic Racing: CrossWorlds; Split Fiction
  • Juego Más Anticipado: 007: First Light; Grand Theft Auto VI; Marvel’s Wolverine; Resident Evil Requiem; The Witcher IV

Clair Obscur marca la conversación por su dominio en nominaciones; Death Stranding 2 y Ghost of Yōtei mantienen la competitividad en lo narrativo y técnico. Observa las categorías de música, audio y dirección de arte para señales de tendencias creativas que podrían influir en los lanzamientos de 2026.

Jorge Covarrubias
Jorge Covarrubias
Editor

Apasionado del mundo de los videojuegos. El survival horror mi género favorito y de Resident Evil. Dedicado también a probar, conocer y reseñar todo tipo de gadgets y del mundo tech.