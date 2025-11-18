Game Awards 2025: Clair Obscur y los favoritos que definirán la noche
¡Aquí la lista completa de nominados a The Game Awards 2025!
La contienda está servida y no hay excusas: los Game Awards 2025 presentan una terna de alto calibre donde la precisión técnica y el rendimiento narrativo se miden en cada frame y en cada loop de juego. Clair Obscur llega con cartel fuerte, pero las secuelas de peso y los indies que evolucionaron prometen peleas cerradas por cada categoría. Si tu meta es afinar criterios antes de votar, revisa las nominaciones por rubro y decide con datos —la ceremonia del 11 de diciembre será el veredicto de la comunidad y del jurado.
La lista completa de nominados para los Game Awards 2025 muestra un equilibrio entre grandes producciones y propuestas independientes. Los finalistas a Juego del Año son Clair Obscur: Expedition 33, Death Stranding 2: On the Beach, Donkey Kong Bananza, Hades II, Hollow Knight: Silksong y Kingdom Come: Deliverance II. La ceremonia se celebrará el 11 de diciembre.
Juego del Año
- Clair Obscur: Expedition 33
- Death Stranding 2: On the Beach
- Donkey Kong Bananza
- Hades II
- Hollow Knight: Silksong
- Kingdom Come: Deliverance II
Mejor Dirección de Juego
- Clair Obscur: Expedition 33
- Death Stranding 2: On the Beach
- Ghost of Yōtei
- Hades II
- Split Fiction
Mejor Dirección de Arte
- Clair Obscur: Expedition 33
- Death Stranding 2: On the Beach
- Ghost of Yōtei
- Hades II
- Hollow Knight: Silksong
Mejor Música y Banda Sonora
- Hollow Knight: Silksong
- Hades II
- Clair Obscur: Expedition 33
- Ghost of Yōtei
- Death Stranding 2: On the Beach
Mejor Narrativa
- Clair Obscur: Expedition 33
- Death Stranding 2: On the Beach
- Ghost of Yōtei
- Kingdom Come: Deliverance II
- Silent Hill f
Mejor Diseño de Audio
- Battlefield 6
- Clair Obscur: Expedition 33
- Death Stranding 2: On the Beach
- Ghost of Yōtei
- Silent Hill f
Mejor Interpretación
- Ben Starr
- Charlie Cox
- Erika Ishii
- Jennifer English
- Konatsu Kato
- Troy Baker
Mejor Indie y Mejor Debut Indie
- Clair Obscur: Expedition 33
- Hades II
- Hollow Knight: Silksong
- Blue Prince
- Despelote
- Dispatch
- Megabonk
Categorías competitivas y de servicio
- Mejor Juego Ongoing: Final Fantasy XIV; Fortnite; Helldivers 2; Marvel Rivals; No Man’s Sky
- Mejor Soporte Comunitario: Baldur’s Gate 3; Final Fantasy XIV; Fortnite; Helldivers 2; No Man’s Sky
Multijugador y esports
- Mejor juego multijugador: Arc Raiders; Battlefield 6; Elden Ring Nightreign; Peak; Split Fiction
- Esports: nominaciones para títulos como League of Legends; Valorant; Counter-Strike 2; Mobile Legends; DOTA 2
- Equipos destacados: Gen.G; NRG; Team Falcons; Team Liquid PH; Team Vitality
Otras ternas relevantes
- Innovación y Accesibilidad: Assassin’s Creed Shadows; Atomfall; Doom: The Dark Ages; EA Sports FC 26; South of Midnight
- Simulación/Estrategia: The Alters; Final Fantasy Tactics – The Ivalice Chronicles; Jurassic World Evolution 3; Sid Meier’s Civilization VII; Tempest Rising; Two Point Museum
- Deportes/Carreras: EA Sports FC 26; F1 25; Mario Kart World; Rematch; Sonic Racing: CrossWorlds
- Mejor Juego Familiar: Donkey Kong Bananza; LEGO Party!; LEGO Voyagers; Mario Kart World; Sonic Racing: CrossWorlds; Split Fiction
- Juego Más Anticipado: 007: First Light; Grand Theft Auto VI; Marvel’s Wolverine; Resident Evil Requiem; The Witcher IV
Clair Obscur marca la conversación por su dominio en nominaciones; Death Stranding 2 y Ghost of Yōtei mantienen la competitividad en lo narrativo y técnico. Observa las categorías de música, audio y dirección de arte para señales de tendencias creativas que podrían influir en los lanzamientos de 2026.
