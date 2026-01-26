Fortnite se convierte en bolsa de trabajo: así recluta Walmart talento tech

¿Es posible encontrar trabajo dentro de un videojuego? Ahora y gracias a Walmart México y Centroamérica es posible.

Pues se convierte en la primera empresa en Latinoamérica en crear un mapa de reclutamiento dentro de Fortnite, transformando la forma en que la compañía atrae talento tecnológico.

La iniciativa permite a desarrolladores y programadores demostrar sus habilidades técnicas en lenguajes como Java, iOS y Android mientras juegan y viven una experiencia gamificada que evalúa habilidades transferibles al mundo tech. El mapa estará disponible desde hoy y hasta 2027.

"Imagina que, si puedes coordinar un escuadrón en Fortnite, probablemente podrías liderar un equipo de desarrollo en Walmart", afirma Juan Carlos Alarcón, Chief People Officer de Walmart de México y Centroamérica. "Esta experiencia nos permite identificar talento basado en competencias reales".

El sector gaming ha tenido un crecimiento exponencial en los últimos años. De acuerdo con Statista, en 2024, México se convirtió en el segundo país con mayores ingresos en este ámbito. Esto demuestra la relevancia de acercarse al talento tecnológico en un espacio que les apasiona.

De retail a tech powerhouse

La estrategia llega en un momento clave: Walmart está redefiniendo el retail integrando tecnología para optimizar tiendas, potenciar eCommerce y fortalecer su cadena de suministro. En 2025, Walmart México fortaleció su posición como hub tecnológico global tras migrar su IT Hub desde India a México. Ese mismo año, la compañía obtuvo la insignia Best Place to Code, posicionándose como la tercera mejor empresa para talento tech fuera de la industria tradicional de software.

“Estamos poniendo al alcance del talento tecnológico, oportunidades globales. Así demostramos que México y Centroamérica tienen la capacidad de formar parte del cerebro tecnológico de una operación de retail de escala mundial. Esto abre la oportunidad para que el talento tech, diseñe y construya soluciones que impacten a millones de personas en la región, desde la innovación, la tecnología y el propósito, respondiendo a las necesidades reales del mercado”, agregó Alarcón.

Cómo funciona

Los jugadores, mayores de edad, acceden al mapa a través de un código universal dentro de Fortnite. Una vez dentro, enfrentan cinco pruebas diseñadas para evaluar sus capacidades técnicas y resolución de problemas. Al completar el recorrido, reciben un código que pueden compartir a través del canal oficial de Discord "Walmart Tech Lab" o mediante un código QR que los dirige al sitio de vacantes.

Todos los candidatos que demuestren las competencias necesarias serán considerados. Las posiciones disponibles van desde entry level, hasta roles senior.

Para acceder al mapa de Walmart en Fortnite usa este código: 9711 – 1365 – 3086