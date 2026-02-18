Ir a:

Fecha de estreno de la próxima temporada de Marvel Rivals y todo lo que sabemos hasta ahora

Esto es lo que puedes esperar de la temporada 6.5 de Marvel Rivals

Elsa Bloodstone holds a rifle on her shoulder, and a pistol in the other hand
(Crédito de imagen: NetEase)
La temporada 6.5 de Marvel Rivals llegó el 13 de febrero de 2026, con un nuevo héroe y un cambio en los rangos y recompensas del modo competitivo. La temporada 6.5 ya está en marcha, con muchos eventos más por venir.

¿Qué hay de nuevo en Marvel Rivals?

Marvel Rivals Season 6.5 roadmap

(Image credit: NetEase Games / Marvel)

Marvel Rivals se encuentra ahora en la temporada 6.5, y NetEase ha compartido la hoja de ruta completa para la nueva actualización. El 20 de febrero podremos disfrutar de nuevos trajes para Emma Frost e Iron Man, así como de una serie de nuevos eventos en los que participar.

Aquí tienes todo lo que necesitas saber sobre la próxima temporada de Marvel Rivals, incluyendo cuándo termina la actual y qué puedes esperar del nuevo héroe que se va a añadir. A medida que se acerque la fecha de lanzamiento, actualizaré esta página con las últimas noticias e información.

¿Cuándo será la próxima temporada de Marvel Rivals?

Invisible Woman in a disco costume strikes a pose while dancing

(Image credit: NetEase)

La temporada 6.5 de Marvel Rivals se lanzó el 13 de febrero de 2026. Por su parte, la próxima temporada 7 debería llegar alrededor del 20 de marzo, fecha en la que está previsto que concluya la actual temporada 6.5.

  • Costa Este (EE. UU.): 6:00 a. m. ET
  • Costa Oeste (EE. UU.): 3:00 a. m. PT
  • Reino Unido: 11:00 a. m. GMT
  • Australia (Sídney): 10:00 p. m. AEST
  • Japón (Tokio): 8:00 p. m. JST

¿Cuándo termina la temporada actual de Marvel Rivals?

Deadpool strikes a heart pose with his hands

(Image credit: NetEase)

La temporada 6.5 de Marvel Rivals finalizará el 20 de marzo a las 4:00 a. m. ET / 3:00 a. m. PT / 9:00 a. m. GMT, con unas horas de inactividad antes del lanzamiento de la nueva temporada. Estén atentos a la página web oficial de Marvel Rivals para conocer cualquier cambio.

Marvel Rivals Temporada 6.5: nuevos cambios en los equipos

Los cambios en los equipos han sido bastante significativos en la temporada 6.5. En primer lugar, se ha eliminado todo el equipo Fantastic 4. Sin embargo, se han añadido nuevos equipos en su lugar, que puedes ver en la siguiente lista:

  • Caos psiónico: Doctor Strange, Mujer Invisible.
  • Caja de juguetes interdimensional del Sr. Pool: Jeff el tiburón terrestre, Deadpool, Elsa Bloodstone.
  • Carga gamma: Bruce Banner, Pantera Negra, La Cosa.
  • Red Rocket: Rocket Raccoon, Mister Fantástico, Star-Lord.

Últimos cambios en el equilibrio de los héroes de Marvel Rivals

El último parche de equilibrio llegó el 13 de febrero de 2026. Puedes consultar la lista completa de cambios aquí (gracias, MarvelRivals.gg), pero las mejoras y los nerfs más generales son los siguientes:

  • Equilibrio de héroes (mejoras): Rogue, Venom, Deadpool, Psylocke, Squirrel Girl, Star-Lord, Storm, The Punisher, Wolverine, Adam Warlock, Ultron
  • Equilibrio de héroes (debilitaciones): Doctor Strange, Thor, Moon Knight, Phoenix, Psylocke, Invisible Woman, Loki

Marvel Rivals Elsa Bloodstone

Marvel Rivals ha añadido a Elsa Bloodstone, una duelista, como su última heroína. Se lanzó junto con la actualización de la temporada 6.5 el 13 de febrero de 2026.

Preguntas frecuentes sobre la próxima temporada de Marvel Rivals

¿Quién fue el último héroe en incorporarse a Marvel Rivals?

Elsa Bloodstone fue la última heroína añadida a Marvel Rivals. Es una duelista y una tiradora experta. En cuanto a las alianzas, puede formar equipo con Deadpool y Jeff el Tiburón Terrestre para la caja de juguetes interdimensional del Sr. Pool.

¿Quiénes serán los próximos personajes que llegarán a Marvel Rivals?

Elsa Bloodstone será la heroína principal de la temporada 6.5. En cuanto a la temporada 7 y los héroes que traerá, se rumorea que serán Black Cat y White Fox, pero estamos a la espera de la confirmación oficial por parte de NetEase Games al respecto.

¿En qué temporada está Marvel Rivals?

Marvel Rivals se encuentra actualmente en la temporada 6.5. Esta comenzó el 13 de febrero y debería prolongarse hasta el 20 de marzo de 2026. Entonces entraremos en la temporada 7.

