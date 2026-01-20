Far Cry 3: Classic Edition, Blood Dragon y Primal recibirán muy pronto una actualización gratuita a 60 FPS en PS5 y Xbox Series X

Far Cry 3: Classic Edition, Far Cry 3: Blood Dragon y Far Cry Primal recibirán una actualización gratuita a 60 FPS en PS5, Xbox Series X y Xbox Series S.

Ubisoft adelantó la actualización en las redes sociales y desde entonces ha confirmado que Far Cry 3 y Blood Dragon recibirán mejoras de rendimiento.

El estudio también confirmó a un fan que Primal también recibirá la actualización.

¡Es oficial! Ubisoft anunció una actualización gratuita de rendimiento para Far Cry 3: Classic Edition, Far Cry 3: Blood Dragon y Far Cry Primal, pero lo mejor de todo es que llegará esta semana.

La semana pasada, el estudio compartió una enigmática publicación en las redes sociales en la que se mostraban tres líneas de emoticonos relacionados con tres de sus juegos Far Cry.

La misteriosa publicación se descifró rápidamente después de que se anunciara a través de un video de YouTube que Far Cry 3: Classic Edition recibirá una actualización gratuita de 60 fotogramas por segundo (fps) en PS5, Xbox Series X y Xbox Series S el 21 de enero.

Pero, ¿qué pasa con las otras líneas de emoticonos? Bueno, Ubisoft ha confirmado ahora que la actualización de rendimiento a 60 fps también llegará el mismo día para Blood Dragon.

Aunque aún no se ha anunciado oficialmente la actualización para Far Cry Primal, el estudio ha confirmado más o menos que "Primal es el siguiente", en respuesta a un fan, y ha añadido "Ya viene" a otro.

Solo es cuestión de cuándo anunciará Ubisoft la actualización, pero parece que los fans pueden esperar un rendimiento más fluido en los tres juegos a partir de mañana.

El último juego de la longeva serie es Far Cry 6, pero Ubisoft aún no ha anunciado oficialmente Far Cry 7.

En septiembre, el director ejecutivo de Ubisoft, Yves Guillemot, ofreció algunas pistas sobre el futuro de la franquicia, revelando que en adelante se centrará más en el modo multijugador.

