Fallout 76: Burning Springs expande el Yermo con nuevas locaciones inspiradas en la serie

¿Eres de los que se enamoró aún más de Fallout después de la serie? De ser así, te tenemos noticias increíbles.

Sobre todo para aquellos que se mueren por visitar el yermo postapocalíptico de sus sueños y les gustaría conocer personajes interesantes y vivir aventuras llenas de acción, intriga y una pizca de radiación.

La Temporada 2 de Fallout en Amazon Prime ha sumergido tanto a fans como a nuevos espectadores en el peligroso mundo del Yermo, visitando locaciones favoritas de los fans, incluyendo New Vegas, que aparece por primera vez desde su protagonismo en el juego Fallout: New Vegas en 2010. Los veteranos de la saga también habrán reconocido Shady Sands de Fallout 1 y Fallout 2, así como las icónicas aeronaves de la Hermandad del Acero.

Si la serie de Fallout despertó tu curiosidad por la vida en el Yermo, Fallout 76 es el lugar ideal para continuar la aventura. La nueva actualización Burning Springs está repleta de locaciones que se sienten tan peligrosas, misteriosas y gratificantes como las que has visto en pantalla. Desde ruinas amenazantes hasta asentamientos prósperos, cada rincón de Appalachia ofrece historias por descubrir y desafíos por superar.

A continuación, te invitamos a explorar los destinos "imperdibles" de Fallout 76.

Dino Peaks Mini Golf

Dino Peaks Mini Golf es el lugar perfecto para relajarse en el Yermo. Los fans de la Temporada 2 de la serie de Fallout y del motel Dino Dee-lite de Novac en Fallout: New Vegas se sentirán como en casa en este campo de mini golf familiar de la era prebélica, con nueve hoyos llenos de diversión prehistórica... siempre y cuando no termines devorado antes por los Deathclaws que habitan la zona. Aquí encontrarás dinosaurios que evocan al famoso Dinky el T-Rex de Novac, incluidos triceratops, estegosaurios, brontosaurios y tiranosaurios rex.

Rust Kingdom

Para quienes disfrutaron ver en pantalla a las distintas facciones de saqueadores de Fallout, el Rust Kingdom es una visita obligada para conocer a los Rust Raiders del Yermo. Ubicado en el epicentro de la nueva región de Burning Springs en Fallout 76, el Rey del Óxido y su ejército gobiernan este infierno industrial bajo la ideología de que "la fuerza lo es todo". El lugar cuenta con un enorme deshuesadero, un corral para Deathclaws y extensos campos de tanques de almacenamiento químico. Visita su arena cubierta y descubre por qué son una de las facciones más temidas del Yermo.

Athens

Al igual que muchas de las ciudades abandonadas a lo largo de la franquicia Fallout, Athens, Ohio, es un recordatorio contundente de que la guerra nunca cambia. Antiguamente una ciudad universitaria con una devoción inquebrantable por su equipo de fútbol americano y las celebraciones de Halloween, hoy Athens no es más que una cáscara reseca, habitada únicamente por necrófagos y cucarachas radiactivas.

Para los aventureros más valientes, Athens y la Universidad de Hocking están llenas de tesoros abandonados y escenas inquietantes, mientras que los habitantes de Burning Springs evitan el pueblo fantasma a toda costa por el peligro que alberga.

Highway Town

Construido sobre las ruinas colgantes de la autopista Ruta 35, Highway Town funciona como el principal centro comercial y núcleo poblacional de Burning Springs. Al igual que otros pueblos de Fallout —como la Filadelfia de la Temporada 1 de la serie o Diamond City en Fallout 4—, Highway Town es una de las pocas fuentes de agua limpia de la región, y mantiene un acuerdo tácito de neutralidad para todos los que pasan por ahí. La mayoría de los habitantes del Yermo se dirigen al bar Last Resort, donde actualmente operan The Ghoul y su red de cazarrecompensas.

Una vez que lo visites, regresarás constantemente para completar contratos de búsquedas de recompensas, aceptar cazas de forajidos y prosperar en una de las zonas más pobladas de la región.

Super-Duper Mart

Los espectadores atentos de la Temporada 1 de Fallout en Amazon Prime, así como los veteranos de Fallout 3 y Fallout 4, reconocerán el icónico Super-Duper Mart, que ahora también forma parte de la región de Burning Springs en Fallout 76.

Antiguamente parte de una cadena de supermercados prebélica, este Super-Duper Mart ha sido saqueado innumerables veces desde que cayeron las bombas. Ubicado en una pequeña plaza comercial junto a la carretera, hoy solo sirve como escondite para objetivos de búsquedas de recompensas, que intentan huir de los cazarrecompensas que los persiguen.

Chop Shop

Aunque las famosas estaciones de servicio Red Rocket suelen ser refugios seguros para los aventureros —como se ha visto en la Temporada 1 de Fallout, Fallout 3 y Fallout 4—, este no es el caso de The Chop Shop. Este antiguo Red Rocket y Buckeye Diner ha sido convertido en un puesto avanzado de saqueadores bajo el control del Rey del Óxido. The Chop Shop funciona como uno de los puntos comerciales de los Rust Raiders, donde los comerciantes venden chatarra y mercancías para sobrevivir en Burning Springs. Sin embargo, quienes se crucen en el camino equivocado de esta facción pueden esperar un enfrentamiento brutal, desde el campo de tiro del puesto hasta el sótano del Buckeye Diner, un foco de las actividades más oscuras de los Rust Raiders en la región.

Al igual que el resto de la franquicia Fallout, la nueva actualización Burning Springs está llena de historias de supervivencia, ambición y cooperación, con pueblos y facciones que recuerdan a los vistos en la serie de Amazon Prime, Fallout: New Vegas y otros títulos favoritos de los fans.

Ya sea que estés dando tus primeros pasos en el Yermo o seas un veterano experimentado, Fallout 76: Burning Springs es el escenario perfecto para vivir tu propia historia de supervivencia en un mundo postapocalíptico.

Fallout 76: Burning Springs está disponible en Steam, Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5 y PlayStation 4. Fallout 76 también forma parte de Xbox Game Pass y PlayStation Plus Extra.