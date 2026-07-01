Fable fue, sin duda, una de las mejores cosas que vi en el Summer Game Fest 2026, y no veo la hora de explorar todos sus laberintos y conocer a sus cerdos que hablan

Fable se perfila como un juego de rol absolutamente espectacular. Desde sistemas profundos —como la reputación, que influye en todo lo que haces, y el combate lleno de estilo— hasta cerdos parlantes y divertidos, lo que he visto hasta ahora apunta a un espléndido juego de rol de fantasía (RPG) por el que valdrá la pena esperar.

Al mostrar un pequeño fragmento del juego ambientado en una sola ciudad, Playground Games demostró cómo es forjar mi propio camino en el mundo, qué impacto puedo tener en el lugar y en la gente que vive allí, y cómo todo eso puede afectarme a mí como jugador.

Por lo que he visto, es básicamente un simulador de vida, un juego de construcción de ciudades, un simulador económico, un RPG —y un simulador para decidir el destino de los cerdos— todo en uno.

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Sistemas sobre sistemas sobre sistema

(Image credit: Playground Games/Microsoft)

Lo que más me llamó la atención de lo que vi en el evento de Xbox durante el Summer Game Fest 2026 fue lo profundos y ricos que eran algunos de los sistemas de los juegos en cuanto a cómo interactúas con los lugares y la gente, y cómo tus acciones tienen consecuencias.

Esto te permite jugar a tu manera, influyendo en la forma de vida de las personas y forjando tu propio estilo de vida que no se basa en un sistema binario de bueno-malo, lo que hace que todo sea más interesante.

En la demostración de juego que vi a puerta cerrada, había, por ejemplo, un cerdo parlante cuyo destino podíamos decidir. Pero no se trataba de algo que se resolviera de una sola vez, ya que cualquier elección tiene consecuencias: si lo salvas, el carnicero se queda sin dinero, así que tendrás que cubrir sus gastos si puedes —o conseguir un trabajo para ganar el dinero necesario—, y así sucesivamente. Y cada uno de estos pasos, sea cual sea la ruta que elijas, influirá en cómo te perciben todos los involucrados: algunos pensarán que eres virtuoso, otros se molestarán, y así sucesivamente.

Esto te lleva a acumular una variedad de cualidades de reputación tanto para la zona en general como para sus habitantes. Y puede volverse muy detallado y complejo —en el buen sentido—, ya que cada personaje no jugador (PNJ) tendrá su propia perspectiva. Así que, aunque sigas un camino que te permita entablar relaciones con algunos negocios locales que luego te ofrezcan mejores precios, por ejemplo, otros dueños de tiendas pueden tener opiniones totalmente diferentes y complicarte la vida más adelante.

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Dada la profundidad y riqueza de los sistemas y las mecánicas de reputación, da la sensación de que se necesita esa misma profundidad en otras áreas, como el combate

Afortunadamente, la reputación es totalmente local, así que si te pasas de la raya en un pueblo, no se pondrán inmediatamente a llamar a la zona vecina. Pero incluso si lo hicieran, aún puedes darle la vuelta a la situación y cambiar la percepción de la gente, aunque te tomará mucho trabajo ganarte su confianza de nuevo…

Pero, aunque suene extraño, esta excelente cadena de reacciones, características de reputación y eventos puede detenerse abruptamente. Por ejemplo, en medio de cortejar a una pareja potencial y pasar por los trámites necesarios, incluyendo convertirte en propietario de una vivienda, puedes simplemente presionar un botón para tener una casa. O si necesitas dinero para comprar regalos dentro del mismo sistema y proceso de relación, puedes simplemente entrar a cualquier herrería y ganar dinero con solo presionar un botón.

Esta yuxtaposición fue lo único que realmente me llamó la atención, ya que me pareció discordante: en un momento estás sumergido en un divertidísimo laberinto de sistemas y, al siguiente, estás presionando un solo botón para resolver o resolver parcialmente un problema. Tengo muchas ganas de ver más de eso y el impacto que pueda o no tener en la experiencia a una escala más amplia y menos aislada.

¿Pero podría ser la espada más poderosa que la pluma?

(Image credit: Microsoft / PlayGround Games)

Hablando de ver más a gran escala, lo mismo se aplica al combate; lo que vi me dejó con ganas de más, pero solo fue un destello.

Fue maravillosamente fluido, rápido, fantástico y elegante —y emocionante—, sin duda, pero terminó demasiado rápido. Me encantaría ver más de las opciones disponibles para los jugadores en cuanto a configuraciones, clases y habilidades, y cómo combinarlas con la selección de armas y la magia, entre otras cosas. Todo terminó demasiado rápido en mi avance.

Además, dada la profundidad y riqueza de los sistemas y las mecánicas de reputación, parece que se necesita esa misma profundidad en otras áreas como el combate, para garantizar una experiencia y una sensación coherentes.

Aun así, el hecho es que Fable fue sin duda una de las mejores cosas que vi en todos los eventos de videojuegos que se llevaron a cabo en junio, y promete ser una experiencia increíble poder probar todos sus sistemas —aunque solo haya podido echarles un vistazo.

No veo la hora de sumergirme y explorar todas las travesuras en las que te puedes meter cuando el juego se lance el 23 de febrero de 2027 en Xbox Series X y Series S, PS5 y PC.

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