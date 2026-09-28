Director asociado de Fable, afirma respecto al desarrollo del juego que "se han alejado de todo lo que sea vulgar"
El humor británico está "entretejido a lo largo de todo el juego".
- Directores asociados del juego Fable, Craig Littler y Will Kennedy, afirman que el humor británico es una parte "crucial" del reinicio
- Dicen que está presente en todos los sistemas, desde la historia hasta el diálogo y el combate
- Playground Games se aseguró de evitar "cualquier cosa que sea demasiado vulgar"
Playground Games ha declarado que su reinicio de Fable contará con el icónico humor británico de la serie en todas las plataformas, pero ha evitado cualquier cosa demasiado "grosera".
Durante una sesión de preguntas y respuestas con la prensa en Gamescom, a la que asistió TechRadar, el director asociado del juego, Craig Littler, dijo que el humor británico "es una parte fundamental del ADN de Fable " y que la decisión de incorporarlo al reinicio de Playground "ha sido algo crucial que siempre tenemos en cuenta, porque para nosotros tiene que estar integrado en todo el juego".
"No solo está en la historia. No solo está en los diálogos, sino que incluso se ven destellos de ello en el combate", dijo Littler, antes de hablar del hechizo que permite a los jugadores convertir a los enemigos en pollos, del que se ríe cada vez que lo menciona.
"Es divertidísimo", añadió, "Creemos que la idea central de Fable es que el humor se muestra a lo largo de toda la historia".
El director asociado del juego, Will Kennedy, dijo que incluso cuando los enemigos se alejan de un pollo, siguen aleteando durante un rato, lo cual es visualmente gracioso pero también les da a los jugadores la oportunidad de asestar algunos ataques.
"Para nosotros, el tono es algo en lo que pensamos constantemente y en todos los sistemas, en realidad", dijo Kennedy. "Cualquier oportunidad para añadir ese legendario toque de humor británico".
Los directores también comentaron que el equipo reflexionó profundamente sobre cómo presentar el humor, especialmente para un público moderno; no todos los chistes o gags tendrán el mismo efecto en todos, y el humor de los títulos más antiguos de Fable puede estar desfasado, por lo que se aseguraron de no incluir nada demasiado grosero.
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"Nos hemos alejado de todo lo que sea demasiado vulgar", confirmó Littler, "y creo que la verdadera prueba para Fable en lo que respecta al tono es que simplemente tiene que ser divertida, y eso se consigue con un guion realmente bueno, con un equipo narrativo brillante y, sinceramente, también con los actores que hemos contratado".
Entre esos actores se encuentran estrellas y comediantes británicos como Hayley Atwell, Matt King, Natasia Demetriou y otros. Littler afirma que "se entregan por completo al papel y, además, son capaces de transmitir la sinceridad que llega al corazón de los cuentos de hadas. Buscas a alguien que tenga ese sentido del humor, pero que también pueda ofrecer una actuación extraordinaria".
También insinuó cierta improvisación por parte del elenco, explicando que a los actores se les proporciona un guion sólido, pero que se les da "cierta libertad" para improvisar.
«Al fin y al cabo, son unos grandes humoristas británicos», añadió. «A veces dicen cosas que son una auténtica joya. Así que sí, hay cierto margen de maniobra, y por supuesto que lo reutilizamos siempre que podemos».
Fable se lanzará el 23 de febrero de 2027 para PlayStation 5, Xbox Series X, Series S y PC.
Apasionado del mundo de los videojuegos. El survival horror mi género favorito y de Resident Evil. Dedicado también a probar, conocer y reseñar todo tipo de gadgets y del mundo tech.
- Rob Dwiar Managing Editor, TechRadar Gaming and Streaming
- Demi Williams Contributor