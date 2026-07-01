Exclusiva: El desarrollador de "Blood Message" describe trabajar en un juego narrativo AAA como "el sueño de todos los miembros del equipo"

Es muy fácil confundir el próximo juego de acción Blood Message con un título propio de PlayStation. Ambientado en la China antigua, combina emocionantes secuencias de acción con combates brutales y escenas cinemáticas con un alto nivel de estilo cinematográfico.

Pude probar una versión preliminar del juego en el Summer Game Fest 2026 y tuve la oportunidad de platicar en exclusiva con el director sénior de publicación global, Jeff Hu, quien lo describe como un "sueño" para la desarrolladora 24 Entertainment.

"Todos somos jugadores. Crecimos con tantos títulos geniales", comienza diciendo. "Crear un juego AAA es el sueño de cada miembro del equipo y, después de muchos años trabajando en otros títulos, pensamos que sería un buen momento para intentar hacer un juego así".

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Explica que se eligió esta dirección general porque es "la mejor manera de contar esta historia", pero no deja de mencionar algunas fuentes de inspiración.

"Todos somos fanáticos de tantos títulos geniales, como Uncharted o The Last of Us", dice. "Cada miembro tiene sus propios favoritos, pero a todos nos inspiran diferentes títulos geniales".

Atractivo universal

(Image credit: NetEase Games)

Blood Message sigue a un soldado anónimo de finales de la dinastía Tang, aproximadamente en el año 850 d. C., pero Hu sostiene que sus temas son atemporales y resonarán entre los jugadores de todo el mundo en la actualidad.

"Esta historia ocurrió precisamente en la dinastía Tang, y es realmente mágica", explica.

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"[El héroe viaja con su hijo] desde el oeste hasta el este de China para entregar un mensaje muy importante sobre su victoria en Chang’an, la capital de la dinastía Tang, lo que nos permite utilizar diferentes paisajes y hacer que los jugadores experimenten diversos elementos.

Elegimos un enfoque muy singular al optar por un soldado sin nombre para contar esta historia, y además lo combinamos con el vínculo emocional entre padre e hijo. Hay tantas emociones universales".

Entre las persecuciones llenas de acción, las tensas secciones de sigilo y las sangrientas peleas sin cuartel, realmente aprecié la estética única del mundo del juego. Los desiertos de China rara vez se exploran en los videojuegos, e imagino que sus chozas de arcilla y sus túnicas ligeras serán una sorpresa para muchos jugadores.

Hu se cuida de aclarar que el juego no pretende ser una lección de historia.

"Elegimos esta historia no porque intentemos que el público occidental aprenda o comprenda algo", dice. "Creemos que es una buena historia para conectar con la naturaleza humana".

Aun así, reconoce que el público menos familiarizado con el escenario "tendrá una mejor comprensión de la antigua China" después de "vivir plenamente la historia".

Sin embargo, es posible que tengas que esperar un poco antes de poder sumergirte en el juego, ya que Blood Message aún no tiene fecha de lanzamiento. El equipo ha confirmado que estará disponible tanto para PC como para consolas.

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