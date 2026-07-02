Exclusiva: El desarrollador de "Blood Message" afirma que la excelente acogida del último tráiler les da "confianza" - "Estamos muy emocionados de ver que les encanta esta historia"

El tráiler de "The Blood Message" que se presentó en la transmisión en vivo del Summer Game Fest 2026 fue uno de los momentos más destacados y sorprendentes.

Mostró una fidelidad visual impresionante y combates cinematográficos, lo cual muchos fans elogiaron en los comentarios.

El director de publicaciones globales, Jeff Hu, dice que el equipo está "muy emocionado" por la cálida acogida.

Para muchos, Blood Message fue una de las sorpresas más destacadas del programa en vivo del Summer Game Fest 2026. Su último tráiler de la historia fue visualmente impresionante, mostrando un alto nivel de fidelidad visual y destellos de combates increíblemente cinematográficos.

El video ya ha acumulado más de tres millones de vistas en el canal oficial de YouTube de Blood Message, con una acogida muy cálida por parte de los fans.

Hay cientos de comentarios de los espectadores, y muchos elogian todo, desde los gráficos realistas hasta el escenario de la China antigua. "¡Esto se ve increíble!», escribió un comentarista. «Además, me encanta la atención al detalle en la vestimenta histórica, las armas y las armaduras".

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Otro agregó: "Si los gráficos del juego y los combates son similares a esto, va a ser el juego de esta generación, punto".

Uno simplemente dijo: "Así es como me imaginaba la próxima generación".

Blood Message - 19 Minutes Gameplay Walkthrough | The Letter - YouTube Watch On

Al tráiler le siguió poco después el lanzamiento de 19 minutos de metraje puro de juego, que ya supera los 10 millones de visitas en YouTube.

Parece que ha dejado boquiabiertos a algunos espectadores; uno de ellos escribió: "¡La forma en que la cámara se adapta dinámicamente al entorno y al ritmo del combate es increíble! Las transiciones son tan fluidas que ni siquiera puedo entender cómo lo lograron. Literalmente, nunca había visto nada igual".

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En una entrevista exclusiva con TechRadar Gaming, el director sénior de publicaciones globales, Jeff Hu, dijo que el equipo ha estado disfrutando de los elogios.

"Vimos algunas reacciones en YouTube", reveló. "Estamos muy emocionados de ver que les encanta esta historia, les encanta nuestro juego y les encanta el combate en sí. Eso nos da un gran impulso de confianza".

Tendremos que esperar para ver si esta confianza está bien fundada cuando Blood Message se lance en consolas y PC más adelante.

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