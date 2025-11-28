Estos son los mejores regalos de Xbox para este fin de año
Por Antonio Quijano publicado
Consolas, controles o servicios de suscripción, Xbox tiene todo lo que necesitas.
El fin de año está a la vuelta de la esquina y con él la temporada de regalos e intercambios, sabemos que muchos tenemos conocidos gamers de corazón, por ello, Xbox se convierte como la opción ideal para regalar experiencias de juego a cualquier tipo de usuario, ya sea que prefieran jugar en consolas, PC, en la nube o mientras se desplazan.
La marca facilita la elección del regalo perfecto a través de una amplia gama de hardware, juegos y accesorios. A continuación, se presentan algunas de las mejores selecciones de su alineación para esta temporada:
Hardware
- Dispositivos Portátiles ROG Xbox Ally y Ally X:
- En una colaboración con ASUS y Windows, estos dispositivos portátiles ofrecen una nueva manera de jugar. Permiten acceder a juegos de Xbox, Battle.net y otras tiendas líderes de PC en un solo lugar.
- El ROG Xbox Ally es ideal para el gamer ocasional, ofreciendo juegos de PC sin interrupciones sobre la marcha.
- El ROG Xbox Ally X está diseñado para los jugadores más exigentes, siendo el handheld de máximo rendimiento de la línea.
- Xbox Series X – 1TB: La consola más rápida y potente de Microsoft, perfecta para disfrutar de los lanzamientos más importantes de la temporada, como Ninja Gaiden 4, The Outer Worlds 2, Hollow Knight: Silksong y Clair Obscur: Expedition 33. Ofrece miles de juegos de cuatro generaciones de Xbox.
- Xbox Series S – 512 GB: La consola más compacta de Microsoft, que aprovecha al máximo funciones como Quick Resume y tiempos de carga ultrarrápidos, con capacidad de juego de hasta 120 FPS. Es la compañera perfecta para una suscripción a Xbox Game Pass.
- Xbox Game Pass (Planes Essential, Premium y Ultimate): Considerado la mejor manera de descubrir y jugar títulos favoritos. Todos los planes han sido actualizados con bibliotecas de juegos ampliadas, incluyendo títulos para PC, juegos ilimitados en la nube y beneficios exclusivos en juegos populares como Call of Duty, Overwatch 2 y títulos de Riot Games.
- Essential: Para quienes buscan la esencia de Xbox.
- Premium: Para jugar en sus propios términos con un valor excepcional.
- Ultimate: Para quienes desean lo mejor de todo en una sola membresía.
- Serie Breaker de Controles Inalámbricos Xbox: Una nueva línea de mandos con diseños y características únicas, que ofrecen más opciones de personalización desde el primer día. Incluyen las ediciones especiales:
- Ice Breaker Special Edition
- Storm Breaker Special Edition
- Heart Breaker Special Edition
- Audífonos Inalámbricos Xbox: Proporcionan audio espacial inmersivo con hasta 20 horas de duración de batería. Cuentan con un micrófono mejorado con silenciamiento automático y aislamiento de voz, además de conectividad Bluetooth 5.3 para una comunicación nítida.
