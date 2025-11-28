Estos son los mejores regalos de Xbox para este fin de año

El fin de año está a la vuelta de la esquina y con él la temporada de regalos e intercambios, sabemos que muchos tenemos conocidos gamers de corazón, por ello, Xbox se convierte como la opción ideal para regalar experiencias de juego a cualquier tipo de usuario, ya sea que prefieran jugar en consolas, PC, en la nube o mientras se desplazan.

La marca facilita la elección del regalo perfecto a través de una amplia gama de hardware, juegos y accesorios. A continuación, se presentan algunas de las mejores selecciones de su alineación para esta temporada:

Hardware

Dispositivos Portátiles ROG Xbox Ally y Ally X:

En una colaboración con ASUS y Windows, estos dispositivos portátiles ofrecen una nueva manera de jugar. Permiten acceder a juegos de Xbox, Battle.net y otras tiendas líderes de PC en un solo lugar.

El ROG Xbox Ally es ideal para el gamer ocasional, ofreciendo juegos de PC sin interrupciones sobre la marcha.

El ROG Xbox Ally X está diseñado para los jugadores más exigentes, siendo el handheld de máximo rendimiento de la línea.

Xbox Series X – 1TB: La consola más rápida y potente de Microsoft, perfecta para disfrutar de los lanzamientos más importantes de la temporada, como Ninja Gaiden 4, The Outer Worlds 2, Hollow Knight: Silksong y Clair Obscur: Expedition 33. Ofrece miles de juegos de cuatro generaciones de Xbox.

Xbox Series S – 512 GB: La consola más compacta de Microsoft, que aprovecha al máximo funciones como Quick Resume y tiempos de carga ultrarrápidos, con capacidad de juego de hasta 120 FPS. Es la compañera perfecta para una suscripción a Xbox Game Pass.

Xbox Game Pass (Planes Essential, Premium y Ultimate): Considerado la mejor manera de descubrir y jugar títulos favoritos. Todos los planes han sido actualizados con bibliotecas de juegos ampliadas, incluyendo títulos para PC, juegos ilimitados en la nube y beneficios exclusivos en juegos populares como Call of Duty, Overwatch 2 y títulos de Riot Games.

Essential : Para quienes buscan la esencia de Xbox.

: Para quienes buscan la esencia de Xbox. Premium : Para jugar en sus propios términos con un valor excepcional.

: Para jugar en sus propios términos con un valor excepcional. Ultimate : Para quienes desean lo mejor de todo en una sola membresía.

: Para quienes desean lo mejor de todo en una sola membresía. Serie Breaker de Controles Inalámbricos Xbox: Una nueva línea de mandos con diseños y características únicas, que ofrecen más opciones de personalización desde el primer día. Incluyen las ediciones especiales:

Una nueva línea de mandos con diseños y características únicas, que ofrecen más opciones de personalización desde el primer día. Incluyen las ediciones especiales: Ice Breaker Special Edition

Storm Breaker Special Edition

Heart Breaker Special Edition

Audífonos Inalámbricos Xbox: Proporcionan audio espacial inmersivo con hasta 20 horas de duración de batería. Cuentan con un micrófono mejorado con silenciamiento automático y aislamiento de voz, además de conectividad Bluetooth 5.3 para una comunicación nítida.