Estos son los anuncios del "State of Play" de septiembre de 2025 que no te puedes perder

¿Te perdiste el State of Play del 24 de septiembre de 2025? No te preocupes, nos dejo grandes sorpresas y aquí te compartimos los más relevantes.

Revelaciones que Rompen Esquemas

Battlefield 6: ¡La guerra moderna nunca fue tan intensa! Únete a la unidad de élite Dagger 1-3 y enfrenta a la poderosa corporación Pax Armata en una campaña para un jugador que te atrapará desde el primer segundo. La adrenalina está garantizada.

Marvel’s Wolverine: Insomniac Games nos da un vistazo a lo que será una joya exclusiva de PS5. ¡El mutante favorito de todos está de vuelta, y viene con garras afiladas!

Code Vein II: La secuela que todos esperaban llega el 30 de enero de 2026. Explora un mundo post-apocalíptico donde vampiros y humanos deben coexistir. ¡Reúne a tu equipo, enfréntate a desafíos épicos y descubre la verdad detrás del velo!

Nioh 3: Koei Tecmo eleva la barra con espectaculares combates y una narrativa que te dejará sin aliento. Marca tu calendario: 6 de febrero de 2026. ¡Es el momento de dominar el arte del samurái!

Crimson Desert: Sumérgete en un vasto mundo abierto lleno de misterios y peligros a partir del 19 de marzo del próximo año. Tu aventura te espera en un continente épico con una historia que no querrás dejar de explorar.

Emociones que desafían los límites: Explora la épica aventura de Saros, explora mundos inimaginables y enfréntate a criaturas que pondrán a prueba tu estrategia y valor. ¡Una experiencia que redefine lo que significa jugar!

El futuro de PlayStation se ve más brillante que nunca con títulos que prometen elevar el nivel de la acción y la aventura.

Clásicos Remasterizados y Nuevas Innovaciones

No todo es sobre lo nuevo; también celebramos la nostalgia con un toque moderno y tecnología de punta que transformará tu forma de jugar.

Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered: ¡Revive la fantasía de los guerreros legendarios! Con combate rápido y escenarios emocionantes, este clásico remasterizado llega el 19 de marzo para PS5.

Chronoscript: The Endless End: Prepárate para una aventura de acción en 2D que es una obra de arte. Viaja a través de un mundo de palabras en este título de DeskWorks Inc. y Shueisha Games que redefine la narrativa de los videojuegos.

Altavoces inalámbricos PlayStation Pulse Elevate: Lleva tu experiencia de audio a otro nivel. Con controladores magnéticos planos y tecnología PlayStation Link, el sonido se vuelve tan inmersivo que sentirás cada detalle de tus juegos.

¡Novedades para la Comunidad!

Y como si fuera poco, PlayStation tiene sorpresas para sus leales jugadores.

The Last of Us Part II: A partir del 26 de septiembre, esta aclamada aventura se une al catálogo de juegos de PlayStation Plus. ¡Si aún no la has jugado, esta es tu oportunidad de vivir una historia inolvidable!

PlayStation Plus Deluxe Classics: La nostalgia se desborda con la llegada de Tekken 3, Soulcalibur III y Tomb Raider Anniversary.

¡Prepárate para revivir la época dorada de los videojuegos de lucha y aventura!