Este próximo juego para PS5 procedente de China quiere combinar la acción de Black Myth Wukong con la accesibilidad de los modernos y clásicos esquemas de control de Street Fighter 6
GeniGods: Nezha tiene previsto su lanzamiento en 2028
- Genigods: Nezha acaba de ser anunciado
- Será un juego de acción triple A para PS5 y PC, desarrollado en China
- Este juego de acción inspirado en God of War y Devil May Cry se lanzará en 2028
El desarrollador chino Genigods Lab ha anunciado Genigods: Nezha, un juego de acción creado con Unreal Engine 5 que llegará a PlayStation 5 y PC.
El juego no se lanzará en breve, ya que su fecha de lanzamiento prevista es 2028, pero recientemente pude echar un vistazo al proyecto en una reunión con Young Lui (fundador y experto técnico) y Erdi Yao (cofundador y director creativo) de Genigods Lab.
Con Genigods: Nezha, el desarrollador busca dar su propio giro a la historia de Nezha, una deidad de la mitología china. La jugabilidad contará con una mezcla de combate terrestre y aéreo, y el jugador podrá cambiar fácilmente entre ambos.
Al igual que Black Myth Wukong, el juego parece centrarse en gran medida en las batallas uno contra uno contra jefes finales y, por el breve fragmento de jugabilidad que me mostraron, sin duda parece elegante y fluido. Sin embargo, el equipo me aseguró que Nezha también contará con grandes niveles tipo sandbox, así como acertijos, encuentros con grupos de enemigos y oportunidades de exploración que pueden llevar al descubrimiento de nuevas armas, atuendos y similares.
Según el equipo, Genigods: Nezha se inspira en varios éxitos contemporáneos, como el mencionado Black Myth Wukong, así como God of War, Devil May Cry, Nioh y Stellar Blade.
Muchos de ellos son juegos bastante desafiantes, por lo que durante la sesión de preguntas y respuestas de la presentación, le pregunté al equipo cuál sería su enfoque con respecto a la dificultad. Recibí una respuesta interesante, ya que Genigods Lab se está inspirando en un lugar bastante inesperado.
«Queremos que los nuevos usuarios puedan dominar [nuestro combate]», dijo el experto técnico Young Lui, «hemos creado un método de control similar al de Street Fighter 6. Al mantener pulsado R1 y luego presionar cualquier tecla, se pueden realizar combos geniales fácilmente. Esto debería ayudar a los nuevos usuarios a empezar rápidamente. Luego, para los jugadores muy buenos, tenemos una versión "clásica", en la que se pueden hacer más combos y combinar más movimientos».
Para reforzar aún más esa sensación de juego de lucha, Genigods Lab explicó que está desarrollando una IA dinámica para las peleas contra los jefes de Nezha. El objetivo aquí, sobre el papel, es ayudar a que los jefes se sientan un poco más como entidades controladas por los jugadores. Potencialmente, podrán reaccionar, predecir e intentar contrarrestar las acciones del jugador, por lo que este deberá hacer lo mismo a su vez.
Todo esto suena muy interesante, pero también hay que tener en cuenta que Genigods: Nezha se encuentra en las primeras fases de desarrollo y, como ya se ha mencionado, es poco probable que se lance antes de 2028. Dicho esto, el juego sigue teniendo como objetivo principal la PS5 como plataforma y está previsto que cuente con mejoras para la PS5 Pro, así como con retroalimentación háptica DualSense completa y compatibilidad con gatillos adaptativos.
