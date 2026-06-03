"Este modo es un sueño, amigo" — Call of Duty recupera Black Ops 2 de una forma que nadie se esperaba

Muchos aficionados siguen considerando "Call of Duty: Black Ops 2", de 2012, como uno de los mejores juegos de la serie.

La temporada 4 de Call of Duty: Black Ops 7 se lanzará el 4 de junio de 2026

Incluye un nuevo modo retro inspirado en Black Ops 2 de 2012

El modo cuenta con mapas clásicos y sistemas de movimiento diseñados para que la experiencia sea similar a la del juego original

La expectación por Call of Duty: Modern Warfare 4 va en aumento, pero eso no significa que Black Ops 7 —el último título de la serie— haya dejado de recibir actualizaciones importantes. La desarrolladora Activision acaba de desvelar la próxima actualización de la Temporada 4 del juego, y esta incluye un inesperado guiño a Black Ops 2.

Cuando se lance la temporada el 4 de junio, podrás jugar un nuevo modo multijugador llamado Black Ops Classic. Este modo ha sido diseñado para llevarte de vuelta a los días de gloria de Black Ops 2, con equipamientos simplificados, el sistema de movimiento clásico y, por supuesto, un montón de mapas icónicos. Eso significa que no habrá movimiento omnidireccional (que normalmente permite a los jugadores correr en cualquier dirección), ni saltos por las paredes, ni deslizamientos, tal como en el juego original.

"Queríamos acercarnos lo más posible a un escenario clásico (con Black Ops 2 como objetivo)", explicó el director de diseño Matt Scronce en una publicación reciente en X. A continuación, aclaró que el tac-sprint (que ha aparecido de diversas formas en la mayoría de los juegos recientes de Call of Duty tras su incorporación en Modern Warfare de 2019) estará desactivado.

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La hoja de ruta de la temporada 4 incluye muchas otras novedades importantes. (Image credit: Activision)

Como mencioné, el modo se limitará a mapas clásicos, lo que presumiblemente incluye mapas como «Hijacked» y «Raid», además de la nueva versión remasterizada de «Vertigo» que también se añadirá como parte de la próxima temporada, para partidas de modos de juego clásicos como "Team Deathmatch", "Domination", "Hardpoint" y "Kill Confirmed".

Las reacciones de los fans al anuncio en las redes sociales han sido abrumadoramente positivas hasta ahora. "Este modo es un sueño, hermano", escribió un comentarista en respuesta a la publicación de Scronce.

"No puedo creerlo, esto es literalmente EXACTAMENTE lo que muchos de nosotros hemos estado pidiendo", dijo otro. "Estoy muy emocionado".

La temporada 4 de Black Ops 7 también está repleta de otras novedades para el modo multijugador, incluyendo algunos mapas completamente nuevos, una gran variedad de armas nuevas y mucho más. Esto se suma a importantes actualizaciones para los modos Warzone, Endgame y Zombies, sobre las que puedes leer todo en el blog oficial de Call of Duty.

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Black Ops 7 ya está disponible para PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X y Series S, y Xbox One.

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