Esta nueva "filtración" de Best Buy afirma que las reservas de GTA 6 comenzarán el 18 de mayo, pero yo no me haría ilusiones todavía

Un correo electrónico que parece pertenecer a una campaña de afiliados de Best Buy sugiere que la fecha de preventa de Grand Theft Auto 6 está fijada para el 18 de mayo de 2026

La campaña tendrá lugar entre el 18 y el 21 de mayo

Take-Two Interactive celebrará su conferencia sobre resultados el 21 de mayo

La fecha de lanzamiento del tan esperado Grand Theft Auto 6, fijada por Rockstar Games para el 19 de noviembre de 2026, sigue siendo incierta tras múltiples retrasos. Sin embargo, una nueva filtración sugiere que la fecha de lanzamiento podría estar ya confirmada.

Según se informa, Best Buy ha filtrado la fecha de preventa de GTA 6 a través de un correo electrónico para afiliados, tal y como informó por primera vez el creador de contenido Frogboyx1Gaming. El correo electrónico muestra una campaña para afiliados titulada «Reserva de GTA 6 (juego físico)» que se extiende del 18 al 21 de mayo, lo que sugiere claramente que las reservas se abrirán el 18 de mayo.

Desde entonces, el correo electrónico ha sido corroborado por el filtrador Tom Henderson y varios usuarios en línea y en Reddit, y dado que la presentación de resultados de Take-Two Interactive está programada para el 21 de mayo, los fechas coinciden.

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(Image credit: Rockstar Games)

Sin embargo, Rockstar se ha mostrado bastante impredecible en lo que respecta al marketing de sus juegos, sobre todo en medio de todas las especulaciones sobre cuándo saldrá el próximo tráiler.

El director ejecutivo de Take-Two Interactive, Strauss Zelnick, declaró anteriormente que la campaña de marketing del juego comenzaría en el verano de 2026, y aún no es verano. Hay una buena probabilidad de que la campaña de marketing comience mucho antes (es decir, a partir del 18 de mayo), pero la historia nos dice que las cosas podrían no salir exactamente como predicen los fans.

Una cosa es casi segura: es probable que haya novedades sobre GTA 6 muy pronto, ya que se acerca la presentación de resultados, concretamente el 21 de mayo, cuando finaliza la supuesta campaña de afiliados de Best Buy.

Me encantaría retractarme si sale un tercer tráiler y se abren las reservas, pero tal vez sea mejor no emocionarse demasiado por ahora.

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