Es oficial: Warhorse Studios está trabajando en un nuevo juego de rol de mundo abierto basado en "El Señor de los Anillos", además de "una nueva aventura de Kingdom Come"

Warhorse Studios está desarrollando un nuevo juego de Kingdom Come

El estudio también ha confirmado que está trabajando en un nuevo juego de rol de mundo abierto ambientado en la Tierra Media

Aún no hay fechas de lanzamiento, pero Warhorse afirma: "Estamos ansiosos por compartir más detalles con ustedes cuando sea el momento adecuado"

Warhorse Studios ha anunciado que sus próximos proyectos ya están en desarrollo, y que incluyen un nuevo título de Kingdom Come y un juego de rol de mundo abierto basado en El Señor de los Anillos.

"Quizás hayan oído los rumores, pero ha llegado el momento de revelar en qué estamos trabajando. Un juego de rol de mundo abierto ambientado en la Tierra Media. Una nueva aventura de Kingdom Come", afirmó el estudio en una nueva publicación en redes sociales. "Estamos ansiosos por contarles más cuando sea el momento adecuado".

La forma en que se describe la nueva "aventura" de Kingdom Come sugiere que el juego no será una secuela de Kingdom Come: Deliverance 2, sino una historia completamente nueva ambientada en el mismo universo.

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Aunque Warhorse aún no ha revelado detalles sobre este proyecto en particular, sí compartió más información sobre su juego de rol (RPG) de El Señor de los Anillos en su sitio web, al tiempo que prometió "más novedades del mundo de Kingdom Come: Deliverance".

"Warhorse Studios está entrando en un nuevo capítulo. Estamos trabajando en un nuevo RPG ambientado en la Tierra Media", dijo el estudio. "Siempre hemos creado mundos llenos de historias que te atrapan, y ese es exactamente el tipo de Tierra Media que algún día les mostraremos.

Por ahora, nos espera un largo viaje, y estamos ansiosos por compartir más con ustedes cuando sea el momento adecuado".

You might have heard the rumours, it's time to reveal what we are working on.🗺️ An open world Middle-earth RPG.⚔️ A new Kingdom Come adventure.We’re excited to tell you more when the time is right.#WarhorseStudios #Annoucement #lotr #KingdomComeDeliverance pic.twitter.com/Pcgf9SqW52May 20, 2026

Los rumores sobre un juego de la Tierra Media han ido surgiendo desde finales de 2025, antes del reciente anuncio.

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La empresa matriz de Warhorse, Embrace Group, reveló recientemente sus planes de impulsar su producción multimedia de El Señor de los Anillos a través de su nueva filial Fellowship Entertainment, una empresa de entretenimiento basada en propiedades intelectuales «centrada en el desarrollo y la publicación de videojuegos, así como en la concesión de licencias, como administradora de El Señor de los Anillos, Tomb Raider y muchas otras grandes propiedades intelectuales».

Embracer también posee los derechos para crear nuevos juegos y otros medios basados en El Señor de los Anillos y El Hobbit tras adquirir Middle-earth Enterprises a The Saul Zaentz Company en 2022.

Warhorse aún no ha confirmado en qué Era se desarrollará su RPG de la Tierra Media —El Señor de los Anillos se desarrolla principalmente al final de la Tercera Era—, pero hay muchas opciones por explorar. Sea como sea, un juego de mundo abierto del galardonado estudio ya tiene a los fans emocionados.

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