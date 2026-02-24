¡Es oficial! Marvel's Wolverine llegará en septiembre a PlayStation 5

¡La espera está a punto de terminar! Marvel's Wolverine llegará el próximo 15 de septiembre a PlayStation 5. Esta noticia se dio a conocer a través de una nota de prensa y un emocionante tráiler. A continuación te compartimos los detalles.

En colaboración con Marvel Games, Insomniac Games, el estudio detrás de Marvel's Spider-Man y Marvel's Spider-Man 2 , dará vida al reticente héroe con una historia original.

Mientras busca respuestas sobre su pasado, Wolverine hará lo que sea necesario, desatando un brutal combate con garras, una furia violenta y una determinación implacable, para desentrañar el misterio del hombre que una vez fue. ¡Cuidado: te esperan vísceras derramadas y huesos rotos en el tráiler de juego aquí abajo!

El tráiler revelado en PlayStation State of Play en septiembre de 2025 comenzaba con Logan abriéndose paso a través del fuego, el hielo y las entrañas. Desde el tenuemente iluminado Princess Bar hasta la árida y fría naturaleza, aniquila a sus enemigos en una serie de lugares repartidos por todo el mundo. En un enfrentamiento particularmente brutal, Logan se encuentra cara a cara con uno de sus némesis, Omega Red . Afortunadamente, el héroe mutante puede contar con su factor de curación regenerativa para mantenerse en la lucha. Pero no todo es lo que parece. Los fanáticos con ojo de águila pueden haber vislumbrado a la metamorfo Mística entrando en el redil. Sea lo que sea que le depare el futuro, lo enfrentará. Después de todo, no es un héroe. Es Wolverine.