Es oficial: las preventas de GTA 6 comenzarán a finales de este mes

Las preventas de Grand Theft Auto 6 comenzarán a finales de este mes

Rockstar Games ha compartido la portada del juego y ha confirmado que las preventas comenzarán el 25 de junio

Aún no se conocen los detalles sobre el precio

Rockstar Games ha confirmado oficialmente que las preventas de Grand Theft Auto 6 comenzarán a finales de este mes.

El tan esperado anuncio proviene del tráiler oficial de revelación de la portada, en el que el estudio indicó que las preventas de GTA 6 comenzarán el 25 de junio en las tiendas digitales y en otros minoristas seleccionados.

«Agrega hoy mismo Grand Theft Auto VI a tu lista de deseos en PlayStation Store o Microsoft Store para recibir una notificación cuando las preventas estén disponibles», dijo Rockstar en una publicación de blog.

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Esto también significa que Rockstar ha confirmado que el juego no estará disponible para PC en su lanzamiento, y solo estará disponible para PlayStation 5 y Xbox Series X y Series S.

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Aunque por fin sabemos cuándo podrán los fans conseguir sus copias antes del lanzamiento del juego el 19 de noviembre, todavía no se sabe cuánto costará GTA 6.

Seguramente los precios se darán a conocer en los próximos siete días. Muchos creen que el juego podría costar hasta 100 dólares, pero los analistas han sugerido que un precio de 70 dólares generaría más ganancias para Rockstar.

Tras un retraso de seis meses, el director ejecutivo de Take-Two Interactive, Strauss Zelnick, sugirió que GTA 6 lleva más de un año de retraso. Recientemente, cuando se le preguntó por qué el juego ha tardado tanto en salir, explicó: "El equipo de Rockstar realmente busca hacer algo que nunca se haya hecho antes. Eso es muy difícil y lleva mucho tiempo".

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