¡Es hora de viajar a Japón del siglo XVII y disfrutar de Ghost of Yōtei!

¡La espera terminó! Ghost of Yōtei, una experiencia única ambientada en el Japón del siglo XVII ya está disponible en PlayStation 5.

Este título transporta a los jugadores al extremo norte de Japón, donde paisajes escarpados, riscos nevados y campos floridos se convierten en el escenario de una historia intensa e inmersiva.

Un mundo independiente y cautivador

Ambientado unos 300 años después de Ghost of Tsushima, Ghost of Yōtei no es una secuela directa, pero sí una evolución de la mitología y el diseño que la crítica celebró en 2020. Los jugadores seguirán a Atsu en su misión para vengar la muerte de su familia, enfrentando a seis criminales y descubriendo, en el camino, alianzas inesperadas y vínculos que cambiarán su destino.

Combate dinámico y libertad de juego

Los jugadores podrán enfrentarse a enemigos tanto cuerpo a cuerpo como a distancia, reuniendo un arsenal de armas diverso y entrenando con maestros para perfeccionar habilidades y crear un estilo de combate propio. Cada encuentro y cada desafío pondrá a prueba la destreza y estrategia de los jugadores en combates épicos que mezclan acción, agilidad y táctica.

Los 6 de Yōtei: enemigos formidables

A lo largo de su viaje, Atsu deberá enfrentarse a Los 6 de Yōtei, una pandilla de criminales temibles que representan los mayores desafíos de la historia. Cada uno posee habilidades únicas, tácticas especializadas y un trasfondo que se entrelaza con la narrativa de Atsu, ofreciendo combates estratégicos y memorables que pondrán a prueba todas sus destrezas. Enfrentar a estos enemigos no es solo una cuestión de fuerza, sino de ingenio y habilidad, haciendo que cada encuentro sea una experiencia épica y desafiante.

Una historia más allá de la venganza

Ghost of Yōtei invita a vivir una narrativa profunda que combina venganza, resiliencia y transformación personal. Mientras acompañas a Atsu, conocerás a un diverso elenco de personajes, cada uno con motivaciones, talentos y secretos que enriquecen la experiencia y la convierten en una aventura memorable y emocionalmente envolvente.

Explora los confines del Japón feudal

Desde campos floridos hasta montañas nevadas, los jugadores podrán viajar a pie o a caballo, descubrir actividades opcionales y sumergirse en la cultura japonesa: baños en onsen, visitas a santuarios y talleres de pintura Sumi-e son solo algunas de las experiencias que enriquecen el mundo de Atsu.

Modos cinematográficos únicos inspirados en maestros japoneses

Modo Takashi Miike: Cámara cercana y efectos visuales crudos que evocan la intensidad de 13 Asesinos.

Modo Shinichirō Watanabe: Música lo-fi para explorar con una atmósfera relajada al estilo Samurai Champloo.

Modo Kurosawa: Vive la aventura como una película clásica de samuráis en blanco y negro, con grano de película y audio vintage, rindiendo homenaje a Akira Kurosawa.

Estos modos ofrecen experiencias visuales y sonoras únicas, que permiten a los jugadores disfrutar de Ghost of Yōtei como nunca antes, combinando acción, narrativa y cine japonés en un solo universo.

Prepárate para vivir la leyenda

Acompaña a Atsu en su viaje de redención y transforma la búsqueda de venganza en una historia de esperanza. Con gráficos impresionantes, jugabilidad inmersiva y batallas legendarias, Ghost of Yōtei redefine la narrativa y la acción en PlayStation 5.