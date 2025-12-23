"Es bueno tener limitaciones": Clair Obscur, director creativo de Expedition 33, afirma que el próximo juego de Sandfall Interactive no será a mayor escala a pesar del enorme éxito obtenido
"Nos encanta crear juegos más que administrar, así que queremos seguir haciéndolo"
- El director ejecutivo de Sandfall Interactive y director creativo de Clair Obscur: Expedition 33, Guillaume Broche, ha declarado que el próximo juego del estudio no será un desarrollo a gran escala.
- Broche explicó que podría ampliarse, «ahora que tenemos mucho más dinero, pero diría que no nos resulta tentador».
- Al parecer, Broche y el equipo se sorprendieron por el éxito del juego.
¡Atención! Sandall Interactive declaró que no ampliará la escala de su próximo juego, incluso a pesar del enorme éxito de Clair Obscur: Expedition 33.
En una entrevista reciente con la revista Edge, el director ejecutivo y creativo de Sandfall, Guillaume Broche, habló sobre el desarrollo del ganador del premio Juego del Año 2025 y respondió a preguntas sobre el futuro del estudio independiente, formado por un pequeño equipo central.
Cuando se le preguntó si el próximo juego de Sandfall sería un desarrollo a mayor escala, explicó que no hay interés en ampliar el alcance.
"No, creo que es bueno tener limitaciones cuando se es creativo. Es la mejor manera de sacar lo mejor de uno mismo", afirmó Broche.
"Podríamos ampliar ahora que tenemos mucho más dinero, pero diría que no nos resulta tentador, porque incluso el equipo directivo y yo mismo tendríamos que involucrarnos y hacer las cosas por nuestra cuenta. Nos gusta más crear juegos que gestionar, así que queremos seguir haciéndolo. Estos últimos cinco años han sido algunos de los mejores de mi vida y quiero volver a ser feliz así".
Clair Obscur hizo historia en los Game Awards 2025 al llevarse nueve premios de 12 nominaciones. Se puede decir que el juego ha logrado un éxito increíble como juego debut de Sandfall, tanto que el equipo no podía creer la acogida que tuvo.
"Fue algo totalmente inesperado para casi todo el mundo", afirmó Broche. «Lo que más nos sorprendió fue lo mucho que la narrativa, las cinemáticas y la historia conectaron con la gente. Esto es lo más difícil de cuantificar, porque siempre es algo muy personal. Así que el hecho de que funcionara tan bien, casi al instante, fue lo que nos hizo pensar: "Vale, esto es cien veces más de lo que esperábamos"».
Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más.
El productor François Meurisse añadió: «Parte de mi trabajo consiste siempre en "prepararme para lo peor y esperar lo mejor", así que me prohibí a mí mismo tener demasiadas esperanzas. Gran parte de mi trabajo consiste en gestionar las expectativas del equipo, por lo que toda la producción consistió en imaginar un montón de escenarios horribles en los que las cosas podían salir mal. Pero mereció la pena el esfuerzo, porque superamos con creces lo mejor que podíamos haber esperado».
En cuanto al futuro, Broche ha revelado anteriormente que Expedition 33 "no es el final" de la serie y que "Clair Obscur es el nombre de la franquicia".
➡️ Read our full guide to the best gaming consoles
1. Best overall:
PlayStation 5 Slim
2. Best budget:
Xbox Series S
3. Best handheld:
Nintendo Switch 2
4. Most powerful:
PlayStation 5 Pro
Follow TechRadar on Google News and add us as a preferred source to get our expert news, reviews, and opinion in your feeds. Make sure to click the Follow button!
And of course you can also follow TechRadar on TikTok for news, reviews, unboxings in video form, and get regular updates from us on WhatsApp too.
Demi is a freelance games journalist for TechRadar Gaming. She's been a games writer for five years and has written for outlets such as GameSpot, NME, and GamesRadar, covering news, features, and reviews. Outside of writing, she plays a lot of RPGs and talks far too much about Star Wars on X.
- Antonio QuijanoEditor