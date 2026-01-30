El Xiaomi SU7 Ultra debuta oficialmente en Gran Turismo 7

¡Es oficial! El Xiaomi SU7 Ultra llega al mundo digital gracias a Polyphony Digital en Gran Turismo 7 para PlayStation 4 y PlayStation 5 a partir de hoy 29 de enero de 2026.

El vehículo debuta como parte del próximo parche «Actualización 1.67», lo que supone la histórica primera incursión de la marca en la famosa franquicia "Gran Turismo". Tras el lanzamiento, los jugadores de todo el mundo podrán experimentar las prestaciones de este lujoso coche de alto rendimiento en las pistas virtuales del juego.

Como referente en simuladores de carreras, la serie Gran Turismo es reconocida mundialmente por su experiencia de conducción hiperrealista y sus estrictos criterios de selección de vehículos, con un enfoque histórico en modelos clásicos de alto rendimiento de marcas globales consolidadas. La colaboración entre Xiaomi y Polyphony Digital se anunció oficialmente el 7 de junio de 2025. Con su excepcional rendimiento e innovación tecnológica, el Xiaomi SU7 Ultra representa una nueva incorporación a la cuidada selección de vehículos de la serie Gran Turismo, llamando la atención de jugadores y entusiastas del automóvil de todo el mundo.

Kazunori Yamauchi, productor de la serie Gran Turismo, probó el Xiaomi SU7 Ultra en múltiples ocasiones en lugares como Pekín, el circuito de Nürburgring Nordschleife y el circuito de Tsukuba, y mantuvo profundos intercambios con los ejecutivos y los equipos de ingeniería de Xiaomi EV. Para recrear fielmente la auténtica experiencia del Xiaomi SU7 Ultra para los jugadores de todo el mundo, ambos equipos se dedicaron a construir un modelo digital del vehículo de alta precisión en el juego. Mediante procesos técnicos profesionales, se aseguran de que el coche virtual mantenga una coherencia extrema con su modelo físico. Para lograrlo, el equipo de rendimiento dinámico de vehículos de Xiaomi EV viajó específicamente al estudio de Polyphony Digital en Fukuoka para participar en la validación final de la experiencia de conducción, asegurándose de que la representación del juego capturara con precisión la dinámica del Xiaomi SU7 Ultra.

El Xiaomi SU7 Ultra está equipado con un sistema Xiaomi Hyper Tri-Motor de doble V8 + V6 desarrollado internamente, que ofrece una potencia máxima combinada de 1548 caballos y un par motor de 1770 N·m. Junto con una plataforma de alto voltaje de 800 V, alcanza una aceleración propia de un superdeportivo, pasando de 0 a 100 km/h en 1.98 segundos (sin rollout de un pie). El vehículo cuenta con una suspensión delantera de doble horquilla, una suspensión trasera de cinco brazos y muelles neumáticos de doble cámara combinados con amortiguadores adaptativos de alto rendimiento, lo que le permite alcanzar un equilibrio entre la máxima maniobrabilidad y el confort de conducción. Ofrece una autonomía CLTC de 630 km y admite una carga rápida del 10% al 80% en solo 11 minutos, lo que le permite alcanzar un equilibrio perfecto entre rendimiento y practicidad.

Como buque insignia de alto rendimiento de Xiaomi EV, la versión de producción del Xiaomi SU7 Ultra se enfrentó por primera vez al circuito Nürburgring Nordschleife el 1 de abril de 2025. Equipado con el paquete Track opcional, el Xiaomi SU7 Ultra estableció un tiempo de vuelta espectacular de 7:04.957, rompiendo de forma decisiva el récord de vehículos eléctricos ejecutivos en el circuito Nürburgring Nordschleife. Este hito es el resultado de una búsqueda incesante del rendimiento en pista, gracias a un sistema de propulsión eléctrica de primera categoría, un control de vectorización del par del chasis y un diseño aerodinámico avanzado.

Anteriormente, el fundador, presidente y director ejecutivo del Grupo Xiaomi, Lei Jun, expresó su gran satisfacción por la inclusión del Xiaomi SU7 Ultra en Gran Turismo 7, y esperaba que más jugadores de Gran Turismo 7 y entusiastas de la cultura automovilística pudieran apreciar el encanto de los vehículos inteligentes de alto rendimiento de Xiaomi EV.

En 2025, el Xiaomi SU7 Ultra también se exhibió en varios países y regiones, entre ellos España, Singapur, Japón y Berlín, donde recibió elogios de profesionales y entusiastas del automóvil de todo el mundo. A medida que el Xiaomi EV avanza en su estrategia global, este vehículo de alto rendimiento, que combina potencia e inteligencia, transmite su confianza tecnológica y su atractivo tanto en las pistas virtuales como en las reales. Para celebrar el lanzamiento, Polyphony Digital organizará un desafío oficial de tiempo por vuelta de dos semanas en el histórico circuito de Monza en Gran Turismo 7, invitando a jugadores de todo el mundo a competir con el Xiaomi SU7 Ultra.