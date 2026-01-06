El tan rumoreado remake de Assassin's Creed Black Flag podría anunciarse finalmente pronto, ya que ha aparecido en Internet el registro de un dominio filtrado

La nueva versión de Assassin's Creed 4 Black Flag se ha filtrado de nuevo en Internet.

Al parecer, un fan ha descubierto el dominio registrado para Assassin's Creed Black Flag Resynced.

El dominio se registró un día después de los Game Awards, el 12 de diciembre de 2025.

El tan rumoreado remake de Assassin's Creed Black Flag podría anunciarse finalmente pronto, después de que el nombre de dominio del juego se filtrara aparentemente en Internet.

Según informa PSU, el registro del dominio fue descubierto por el usuario de X/Twitter "TheHiddenOneAC", quien dijo: "Estaba comprobando si Assassin's Creed Black Flag Resynced tenía un dominio registrado, y lo tiene. Se registró recientemente, hace solo 25 días.

Está registrado a través de GANDI SAS, un registrador francés que siempre ha sido el predeterminado de Ubisoft, y que utilizan constantemente en todas sus IP, como Far Cry, Prince of Persia, Assassin's Creed, Splinter Cell, Just Dance, etc.".

Parece que el dominio se registró un día después de los Game Awards 2025, el 12 de diciembre, lo que sugiere que el anuncio podría ser inminente.

Según un informe de Insider Gaming, Assassin's Creed Black Flag Resynced se lanzará antes del 31 de marzo de 2026, lo que significa que el juego podría anunciarse en cualquier momento entre ahora y entonces. También existe la posibilidad de un lanzamiento sorpresa, aunque eso no suele ser habitual en Ubisoft.

Los rumores sobre el remake del juego de 2013 surgieron por primera vez en junio de 2023, y desde entonces han ido apareciendo nuevos detalles. Más recientemente, se ha informado de que el juego eliminará las tramas modernas del original.

Por otra parte, Ubisoft habría nombrado al director de Batman: Arkham Origins, Benoit Richer, como responsable de Assassin's Creed Codename Hexe.

