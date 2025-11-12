El State of Play Japan de Sony estuvo repleto de anuncios sobre juegos indies, remakes y DLC, pero estos son los juegos que más me entusiasman

Elden Ring Nightreign: se anuncia el DLC "The Forsaken Hollows"

La edición más reciente del State of Play de Sony, centrada en Japón nos dejo grandes sorpresas.

Desde las nuevas actualizaciones de Elden Ring Nightreign y Monster Hunter Wilds, hasta los nuevos tráilers de los próximos juegos y la presentación de una PS5 Digital Edition exclusiva para Japón, hubo muchas novedades para todo tipo de aficionados en los 40 minutos que duró la emisión.

Pero, por si te lo perdiste, he seleccionado los cinco anuncios que más me han llamado la atención de una presentación centrada principalmente en remakes y DLC.

Nuevo DLC Nightreign para Elden Ring

Elden Ring Nightreign, el juego cooperativo de supervivencia de FromSoftware, recibirá su primer DLC titulado The Forsaken Hollows, que se lanzará el próximo mes, el 4 de diciembre.

La expansión de pago añadirá dos nuevos Nightfares jugables, el Erudito y la Enterradora, junto con dos jefes adicionales que atormentan Limveld y a los que los jugadores podrán enfrentarse.

El Erudito se describe como un académico con habilidades arcanas que recorre las Tierras Intermedias, mientras que la Enterradora, encargada de matar al Señor de la Noche, es una abadesa que presume de una fuerza y una fe impresionantes.

FromSoftware también ha adelantado la premisa del DLC con un tráiler que insinúa algo llamado "The Great Hollow" (El Gran Hueco) que los jugadores descubrirán.

"Una gran cavidad en las profundidades de Limveld. El hueco está sembrado de ruinas y templos exóticos; torres sagradas que denotan los restos de un pueblo antiguo; y cristales que exudan un miasma maldito que drena la vida", reza la descripción.

Marvel Tōkon: Fighting Souls tendrá una beta cerrada

Marvel Tōkon: Fighting Souls se anunció a principios de este año, y ahora el desarrollador Arc System Works ha confirmado que el próximo mes se lanzará una nueva beta cerrada para el juego de lucha de superhéroes.

La beta cerrada para PlayStation 5 se lanzará el 5 de diciembre a medianoche (hora del Pacífico) y estará disponible de forma continua hasta el 7 de diciembre a las 11:59 p. m. (hora del Pacífico), durante un total de 72 horas.

Los días 5 y 6 de diciembre, los jugadores podrán disfrutar de combates contra la CPU y partidas en línea, mientras que el 7 de diciembre solo estarán disponibles los combates en línea.

Spider-Man y Ghost Rider se unirán al elenco de la próxima beta cerrada, con lo que el número total de personajes jugables ascenderá a ocho, y se añadirán dos nuevos escenarios: Savage Land y X-Mansion.

Never Grave: The Witch and The Curse tiene un nuevo tráiler y fecha de estreno

Si eres fan de Hollow Knight: Silksong, Never Grave: The Witch and The Curse, de Pocketpair, parece el roguelike perfecto para esperar con ansias.

Con fecha de lanzamiento confirmada para el 5 de marzo de 2026 para PS5 y PS4, Never Grave es un juego de acción en 2D en el que los jugadores viajan con la ayuda de un sombrero maldito.

El último tráiler del metroidvania ofrece una nueva perspectiva del juego, que incluye exploración trepidante por plataformas, intensas batallas contra jefes, habilidades mágicas y modo cooperativo online para cuatro jugadores.

El juego también contará con una progresión de personajes con un árbol de habilidades y una amplia variedad de equipamiento que los jugadores podrán recoger durante su viaje.

La próxima gran actualización de Monster Hunter Wilds llegará el mes que viene

Capcom ha confirmado que la próxima actualización 4 de Monster Hunter Wilds llegará el 16 de diciembre.

La actualización gratuita ofrecerá contenido totalmente nuevo, pero lo más destacado del parche será la incorporación del dragón Gogmazios, un monstruo favorito de la serie y un dragón anciano «que no se veía desde hacía generaciones».

También se ha confirmado que se añadirán nuevos contenidos para el final del juego, así como nuevos eventos de temporada, pero Capcom mantiene en secreto estos detalles por ahora.

El nuevo monitor para videojuegos de Sony diseñado para jugar con la PS5

Además de los nuevos anuncios sobre software, Sony también presentó su nuevo monitor para juegos de 27 pulgadas, que cuenta con un gancho de carga integrado para los controladores inalámbricos DualSense o DualSense Edge.

Diseñado específicamente para jugar con PlayStation 5 y PlayStation 5 Pro, el monitor cuenta con una pantalla IPS de alta definición cuádruple (QHD) con una resolución de 2560 x 1440, compatibilidad con HDR y VRR.

Parece la pantalla perfecta para jugar con la PS5 Pro, ya que cuenta con frecuencias de actualización de hasta 120 Hz para la PS5 y la PS5 Pro, y de 240 Hz en dispositivos PC y Mac compatibles.

Aún no se conoce el precio de este impresionante monitor para videojuegos, pero se espera que salga a la venta en Estados Unidos y Japón en 2026.

